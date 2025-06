Alors que cette finale de l’édi­tion 2025 de Roland‐Garros est en train de basculer dans le para­normal suite aux trois balles de match sauvées par Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner, Jo‐Wilfried Tsonga a reconnu avoir un peu de peine pour le numéro 1 mondial, qui semble mal embarqué avant le début du cinquième set.

« Je vais être honnête avec vous. D’un côté je suis content pour Alcaraz qui revient de nulle part mais j’ai de la peine pour Sinner aujourd’hui. Parce que le dernier à avoir perdu une finale à Roland‐Garros avec des balles de match, c’est Guillermo Coria et j’es­père pour lui qu’il va s’en sortir dans cette cinquième manche sinon ca va faire très, très mal. En tout cas, c’est un match excep­tionnel, on a tout : du drama­tique, du beau jeu, deux cham­pions extra­or­di­naires et c’est cela qu’on veut et qu’on aime. On aime ce tennis et on aime Roland‐Garros pour ça. Et c’est dffi­cile d’en préférer un plus que l’autre car ils sont tous les deux héroïques. »