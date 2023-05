Nicolas Mahut qui aime beau­coup Rafael Nadal s’est exprimé dans les colonnes de l’Equipe. Ces propos sont presque ceux d’une personne qui rend hommage à l’en­semble de la carrière de l’Espagnol. Il faut dire que son forfait a vrai­ment été un choc même si on s’y atten­dait un peu pour tous les fans de tennis.

« Quand tu gagnes le titre quatorze fois, là, il n’y a pas de mesure pour comprendre ce qu’il a pu faire. Il n’y a pas de mots. C’est diffi­cile de hiérar­chiser les exploits mais je pense que c’est l’un des plus grands exploits de tous les temps, tous sports confondus. Je pense que c’est quelque chose qui ne sera jamais battu. Il faut une longé­vité excep­tion­nelle… Et il faut se rendre compte qu’il a gagné autant de fois Roland que Sampras de Grands Chelems alors que ce dernier fait partie des plus grands joueurs de l’histoire »