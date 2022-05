Invité sur la terrasse de France Télévision à Roland‐Garros, le toujours génial John McEnroe a rendu un sacré hommage à Rafael Nadal lors­qu’il a été inter­rogé sur la gestion des émotions.

« Nadal, lui, reste toujours au même niveau, il se dit qu’il donne 100% à chaque fois, sur chaque point. C’est la qualité la plus anor­male que je n’ai jamais vu dans le tennis. Et le faire pendant si long­temps et rester si humble, c’est extra­or­di­naire. Et en même temps, il a beau­coup de confiance en lui et c’est forcé­ment magni­fique et admirable. »