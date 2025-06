L’incident entre Lorenzo Musetti et une juge de ligne, lors de son quart de finale de Roland‐Garros contre Frances Tiafoe, continue de faire beau­coup parler.

Beaucoup de fans et obser­va­teurs font forcé­ment le lien entre le geste de l’Italien, sanc­tionné d’un simple aver­tis­se­ment, et celui de Novak Djokovic, disqua­lifié en huitièmes de finale de l’US Open 2020.

Djokovic acci­den­tally hits a line judge — defaulted instantly. Musetti does the same, no action taken. If it were Novak, media would erupt, narra­tives would burn, and he’d be tennis’ villain of the day. The double stan­dards aren’t just real, they’re loud. @DjokerNole #Djokovic pic.twitter.com/jtKc0YmeRg

Si Boris Becker estime que les deux situa­tions n’étaient pas compa­rables, l’an­cien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, pense que Djokovic peut se sentir lésé quelques années plus tard.

« Selon les règles, il doit s’agir d’une faute flagrante (scan­da­leuse), ce qui n’était pas le cas ni pour Musetti, ni pour Novak… À mon avis, les deux joueurs ont été traités diffé­rem­ment, avec des consé­quences désas­treuses pour l’un d’entre eux, qui était large­ment favori pour remporter le tournoi. »

Under the rules it needs to be egre­gious, which Musetti’s was not, and neither was Novak’s… for me the two players were treated diffe­rently, with dire conse­quences for one, who was the favou­rite to win the tour­na­ment by a large margin