Vainqueur ce mardi de son premier match sur l’ATP 250 de Stuttgart face à l’Australien O’Connell (6–4, 6–3), Andy Murray a accordé quelques heures plus tôt une inter­view à nos confrères de Tennisnet où il est revenu sur le nouveau sacre de Rafael Nadal à Roland‐Garros. Et visi­ble­ment, l’Écossais a du mal à trouver les mots devant un tel exploit.

« Je n’ai pas regardé tous les matches, car j’ai moi‐même joué un tournoi et j’étais sur le terrain jusqu’à samedi. Mais j’ai tout de même pu assister à quelques matches. Ce que Rafa Nadal et Iga Swiatek ont accompli est incroyable. Swiatek a main­te­nant la possi­bi­lité d’écrire sa propre histoire. Et Rafa ? Gagner 14 tour­nois du Grand Chelem sur le même site, c’est incroyable. Quand Rafa a remporté son onzième ou douzième titre à Paris, j’ai déjà dit que je n’ima­gi­nais pas voir un jour cela se repro­duire. Il n’y a guère de joueurs sur le circuit qui joue­ront Roland Garros 14 fois, sans parler de le gagner 14 fois. Carlos Alcaraz a 19 ans et devrait proba­ble­ment gagner le tournoi à chaque fois qu’il le joue. Je ne peux tout simple­ment pas imaginer que quel­qu’un y parvienne. »