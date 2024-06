Solide tombeuse de Mirra Andreeva, Jasmine Paolini s’est quali­fiée pour la finale de Roland‐Garros, sa première en Grand Chelem à 28 ans (elle n’avait jamais dépassé le 2e tour en Majeur avant le dernier Open d’Australie, où elle a atteint les huitièmes).

Interrogée en confé­rence de presse sur ses rêves lors­qu’elle était plus jeune, l’Italienne a livré une réponse très sincère.

« Quand j’ai commencé à jouer, je ne rêvais pas trop. J’aimais juste jouer. Ensuite, j’ai commencé à m’en­traîner comme une joueuse profes­sion­nelle. Je rêvais de devenir pro, mais pas d’être numéro 1 ou gagnante d’un tournoi du Grand Chelem. Jamais. Ni même d’être dans le top 10. Mais j’es­pé­rais, sans trop vrai­ment y croire. Puis, étape par étape, pas à pas, j’ai commencé à croire en moi sans me projeter trop loin. C’est pour ça que c’est surpre­nant pour moi de voir les inter­views de Nole enfant, quand il décla­rait vouloir être numéro un mondial et gagner Wimbledon. Je regarde ça, et je trouve incroyable qu’on puisse rêver de ça aussi jeune. Pareil pour Jannik (Sinner), à 15 ans, qui disait que son rêve était d’être numéro un mondial. Je suis très heureuse, mais je suis une personne diffé­rente, je pense. »

Celle qui sera au minimum numéro 7 mondiale lundi défiera la triple lauréate de Roland‐Garros samedi, la patronne Iga Swiatek.