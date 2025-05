Alors qu’il dispu­tait possi­ble­ment l’ul­time match de sa carrière, Richard Gasquet a fait parler son expé­rience et sa science du jeu pour prolonger un peu plus long­temps le plaisir de le voir sur un court de tennis.

Opposé à son jeune compa­triote, Terrence Atmane (23 ans, 121e), le Biterrois enta­mait parfai­te­ment la rencontre en réali­sant un double break d’en­trée avant de conclure tran­quille­ment cette première manche (6−2). Plus en diffi­culté dans la deuxième, il se faisait surprendre à deux reprises et encais­sait le même score.

On se dit alors que plus le match allait durer et plus Richard allait souf­frir, mais un coup du sort venait tota­le­ment rebattre les cartes lorsque Atmane se mettait à cramper à la fin du troi­sième set. À partir de ce moment‐là, il n’y avait plus de match.

Tandis que son adver­saire enchaî­nait les fautes directes, Richard, plus expé­ri­menté que jamais, se conten­tait de le faire jouer avant de fina­le­ment l’emporter en quatre sets : 6–2, 2–6, 6–3, 6–0, en 2h20 de jeu.

Comme l'année dernière, Richard passe son premier tour à Roland‐Garros 🔥#RolandGarros

Richard Gasquet, qui n’en deman­dait pas tant, prolonge donc un peu plus sa carrière et pour­rait affronter le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, opposé ce lundi soir à Arthur Rinderknech, pour un match de gala.