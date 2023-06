Casper Ruud ne va pas baisser les bras parce qu’il a perdu trois finales consé­cu­tives en Grand Chelem. En confé­rence de presse, loin d’être tota­le­ment abattu, il a déjà commencé parler de l’avenir et de ce que cette semaine lui avait apporté.

« Les ensei­gne­ments que j’en tire, c’est que parfois c’est bon de sentir la pres­sion. Avant le tournoi, je savais comment je me sentais, c’est‐à‐dire que je savais qu’il fallait que j’es­saie de défendre mon jeu jusqu’à la finale. Si on perd tôt, on perd peut‐être 1 000 points dans le clas­se­ment et ce n’est pas amusant. Du côté clas­se­ment, si on est n°3 ou 4 ou 6 ou 7, cela ne change pas beau­coup. Ce qui compte, c’est de rester dans le Top 10. C’est l’ob­jectif pour la plupart des joueurs, et je me comprends dans ce nombre de la plupart de joueurs. Si j’avais perdu dans les premiers tours ici, j’au­rais baissé dans mon clas­se­ment. Pendant deux semaines, cela a été une bonne expé­rience d’avoir ce niveau de perfor­mance avec la pres­sion qui était sur mes épaules. Voilà ce que j’ap­prends. Sur terre battue au meilleur des cinq manches, je vais essayer d’être un joueur diffi­cile à battre »