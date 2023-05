Lors du media day à Roland‐Garros ce vendredi, Stefanos Tsitsipas a confirmé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Mark Philippoussis, qui le conseillait depuis Wimbledon 2022. Le Grec semble ne vouloir miser que sur son père et entraî­neur, Apostolos.

« C’est une déci­sion mutuelle. Nous en avons parlé il y a quelques semaines. C’est toujours diffi­cile d’avoir deux coachs. Tous donnent le meilleur d’eux‐mêmes pour moi. Parfois, cela peut être un peu pertur­bant ou diffi­cile d’avoir deux coachs qui n’ont pas forcé­ment la même opinion. Je suis à un tour­nant de ma carrière, j’ai besoin d’un seul coach qui me donne toutes les infor­ma­tions, qui analyse bien tout ce qu’il faut que j’amé­liore dans mon jeu. J’ai d’autres personnes dans mon équipe qui peuvent aider, qui peuvent partager leur avis sur ce que je peux améliorer, comment l’amé­liorer. Il est essen­tiel, me semble‐t‐il, d’avoir peu de gens, une petite équipe qui fonc­tionne parce que quand vous avez trop de gens autour de vous, cela peut vous vider au plan de l’énergie mentale. J’adore Mark. C’est quel­qu’un de fantas­tique. Je suis content de cette déci­sion. Je suis certain qu’il sera là pour moi si j’ai besoin de quoi que ce soit. »

A noter que le 5e mondial, fina­liste de l’édi­tion 2021, fera son entrée en lice contre Jiri Vesely.