Novak Djokovic, malgré son âge, continue d’impressionner ses adversaires.

Dusan Lajovic, son compa­triote, est bien placé pour le savoir puisqu’il connaît très bien Novak.

Dans des propos relayés par Sportklub, Lajovic est revenu sur les forces de Nole en vue de sa prépa­ra­tion en marge de l’US Open :

« Les joueurs voient plus d’oc­ca­sions contre lui, ils ont l’im­pres­sion qu’il n’est plus aussi domi­nant qu’a­vant. D’un autre côté, Novak privi­légie son physique et sa prépa­ra­tion physique plutôt que de sentir le ballon lors des premiers matchs ou de montrer à ses adver­saires qu’il est toujours au niveau où il est. Cependant, ce n’est pas facile de rentrer sur le terrain après un mois ou un mois et demi d’inac­ti­vité, mais dans ce cas, il est plus impor­tant pour Novak d’être prêt physi­que­ment pour la fin du tournoi, pas pour le début. »

Des propos qui en disent long sur l’approche de Novak, lui qui avait décidé de se retirer du Masters 1000 de Cincinnati.

Avec un âge plus avancé que celui de ses prin­ci­paux concur­rents, la légende doit désor­mais prendre soin de son corps et gérer ses prépa­ra­tions avec attention.

On aura l’occasion de le retrouver à l’US Open, où il conserve mine de rien un statut de favori, derrière Sinner et Alcaraz.