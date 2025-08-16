Novak Djokovic, malgré son âge, continue d’impressionner ses adversaires.
Dusan Lajovic, son compatriote, est bien placé pour le savoir puisqu’il connaît très bien Novak.
Dans des propos relayés par Sportklub, Lajovic est revenu sur les forces de Nole en vue de sa préparation en marge de l’US Open :
« Les joueurs voient plus d’occasions contre lui, ils ont l’impression qu’il n’est plus aussi dominant qu’avant. D’un autre côté, Novak privilégie son physique et sa préparation physique plutôt que de sentir le ballon lors des premiers matchs ou de montrer à ses adversaires qu’il est toujours au niveau où il est. Cependant, ce n’est pas facile de rentrer sur le terrain après un mois ou un mois et demi d’inactivité, mais dans ce cas, il est plus important pour Novak d’être prêt physiquement pour la fin du tournoi, pas pour le début. »
Des propos qui en disent long sur l’approche de Novak, lui qui avait décidé de se retirer du Masters 1000 de Cincinnati.
Avec un âge plus avancé que celui de ses principaux concurrents, la légende doit désormais prendre soin de son corps et gérer ses préparations avec attention.
On aura l’occasion de le retrouver à l’US Open, où il conserve mine de rien un statut de favori, derrière Sinner et Alcaraz.
Publié le samedi 16 août 2025 à 19:28