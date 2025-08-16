AccueilATPATP - CincinnatiLe cadeau offert par Atmane à Sinner juste avant leur demi-finale
Le cadeau offert par Atmane à Sinner juste avant leur demi‐finale

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Improbable mais vrai. 

Juste avant d’en­trer sur le court pour affronter Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, où il réalise un parcours excep­tionnel, le Français Terence Atmane a offert une de ses cartes Pokémon au numéro 1 mondial, qui fête ses 24 ans ce samedi. 

Un cadeau d’an­ni­ver­saire dont se souviendra sans doute long­temps Jannik Sinner. 

Publié le samedi 16 août 2025 à 21:29

