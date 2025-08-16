Improbable mais vrai.
Juste avant d’entrer sur le court pour affronter Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, où il réalise un parcours exceptionnel, le Français Terence Atmane a offert une de ses cartes Pokémon au numéro 1 mondial, qui fête ses 24 ans ce samedi.
« I have a little something for you«— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 16, 2025
Wholesome moment between Jannik Sinner and Terence Atmane 🥹 pic.twitter.com/eEeJMAxSrz
Un cadeau d’anniversaire dont se souviendra sans doute longtemps Jannik Sinner.
Publié le samedi 16 août 2025 à 21:29