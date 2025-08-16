Improbable mais vrai.

Juste avant d’en­trer sur le court pour affronter Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, où il réalise un parcours excep­tionnel, le Français Terence Atmane a offert une de ses cartes Pokémon au numéro 1 mondial, qui fête ses 24 ans ce samedi.

« I have a little some­thing for you«



Wholesome moment between Jannik Sinner and Terence Atmane 🥹 pic.twitter.com/eEeJMAxSrz — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 16, 2025

Un cadeau d’an­ni­ver­saire dont se souviendra sans doute long­temps Jannik Sinner.