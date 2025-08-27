Alexei Popyrin n’est pas du genre à s’avouer vaincu, même avant d’af­fronter le numéro 1 mondial, tenant du titre à l’US Open et récent vain­queur de Wimbledon.

Opposé à Jannik Sinner ce jeudi au deuxième tour, très proba­ble­ment en session de nuit, l’Australien a confié qu’il avait un plan pour battre le presque imbat­table italien, contre qui il possède un bilan positif suite à sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid… en 2021. Une éter­nité au niveau du circuit prin­cipal mais Alexei y croit.

« Il y a un plan de match pour battre tout le monde. Sur la base de mes expé­riences passées contre lui, sur la base de mon match contre lui en janvier (lors d’un match d’ex­hi­bi­tion), j’ai appris quelques petites choses et j’ai une assez bonne mémoire lors­qu’il s’agit de jouer contre des joueurs. J’ai l’im­pres­sion que si je joue contre eux une fois, je sais à quoi m’at­tendre la prochaine fois. D’une certaine manière, j’ai eu de la chance de l’af­fronter cette année, en janvier. J’ai un plan de jeu et je pense que tout le monde a des faiblesses. »