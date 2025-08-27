Alexei Popyrin n’est pas du genre à s’avouer vaincu, même avant d’affronter le numéro 1 mondial, tenant du titre à l’US Open et récent vainqueur de Wimbledon.
Opposé à Jannik Sinner ce jeudi au deuxième tour, très probablement en session de nuit, l’Australien a confié qu’il avait un plan pour battre le presque imbattable italien, contre qui il possède un bilan positif suite à sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid… en 2021. Une éternité au niveau du circuit principal mais Alexei y croit.
« Il y a un plan de match pour battre tout le monde. Sur la base de mes expériences passées contre lui, sur la base de mon match contre lui en janvier (lors d’un match d’exhibition), j’ai appris quelques petites choses et j’ai une assez bonne mémoire lorsqu’il s’agit de jouer contre des joueurs. J’ai l’impression que si je joue contre eux une fois, je sais à quoi m’attendre la prochaine fois. D’une certaine manière, j’ai eu de la chance de l’affronter cette année, en janvier. J’ai un plan de jeu et je pense que tout le monde a des faiblesses. »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 21:45