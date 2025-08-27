Entre partenaires de double, il faut bien se serrer les coudes.
Associée à Carlos Alcaraz lors du nouveau tournoi de double mixte avant le début de l’US Open, Emma Raducanu a été interrogée sur la nouvelle coupe de cheveux de l’Espagnol, qui s’est totalement rasé la tête suite à une bourde de son grand frère avec la tondeuse.
Et si Frances Tiafoe a trouvé cela « vraiment horrible », ce n’est pas vraiment le cas de la Britannique, interrogée à ce sujet en conférence de presse après sa qualification pour le troisième tour.
« Je pense que Frances Tiafoe a été dur avec lui. Le fait qu’il le fasse avec confiance et qu’il l’assume… je trouve que ça lui va bien. Mais quoi qu’il fasse, cela n’affectera pas ce qu’il fait sur le court. Je suis simplement heureuse de le voir apprécier ce qu’il fait. »
