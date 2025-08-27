AccueilUS OpenSous le charme du nouveau Alcaraz, Raducanu prend sa défense : "Tiafoe...
Sous le charme du nouveau Alcaraz, Raducanu prend sa défense : « Tiafoe a été dur avec lui. Je trouve que ça lui va très bien »

Entre parte­naires de double, il faut bien se serrer les coudes.

Associée à Carlos Alcaraz lors du nouveau tournoi de double mixte avant le début de l’US Open, Emma Raducanu a été inter­rogée sur la nouvelle coupe de cheveux de l’Espagnol, qui s’est tota­le­ment rasé la tête suite à une bourde de son grand frère avec la tondeuse.

Et si Frances Tiafoe a trouvé cela « vrai­ment horrible », ce n’est pas vrai­ment le cas de la Britannique, inter­rogée à ce sujet en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour. 

« Je pense que Frances Tiafoe a été dur avec lui. Le fait qu’il le fasse avec confiance et qu’il l’assume… je trouve que ça lui va bien. Mais quoi qu’il fasse, cela n’af­fec­tera pas ce qu’il fait sur le court. Je suis simple­ment heureuse de le voir appré­cier ce qu’il fait. »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 22:16

