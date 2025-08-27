C’est la première grande sensation de ce début d’US Open.
Raphaël Collignon, 107e joueur mondial, s’est qualifié ce mercredi au troisième tour de l’US Open, sa meilleure performance en Grand Chelem, après être venu à bout du 12e joueur et ancien finaliste du tournoi, Casper Ruud.
Pourtant mené deux manches à une, le Belge et sa grosse première balle (197km/h en moyenne) n’a jamais rien lâché pour finalement faire plier le Norvégien après 3h35 de jeu : 6–4, 3–6, 3–6, 6–4, 7–5.
Rapahel Collignon with all the emotions following the biggest win of his career ! pic.twitter.com/6p9POuCGZR— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025
Interrogé à l’issue de la rencontre, le joueur de 23 ans était logiquement ému. « Je crois que c’est le plus beau jour de ma vie. Merci. Je pense avoir joué un bon match. Ce n’était pas facile parce que Casper est un grand champion. J’avais tellement peur au début mais j’ai trouvé le rythme. Je vous remercie d’être venus. C’était génial de jouer devant vous », a déclaré celui qui affrontera Jiri Lehecka pour une place en huitièmes de finale à Flushing Meadows.
