C’est la première grande sensa­tion de ce début d’US Open.

Raphaël Collignon, 107e joueur mondial, s’est qualifié ce mercredi au troi­sième tour de l’US Open, sa meilleure perfor­mance en Grand Chelem, après être venu à bout du 12e joueur et ancien fina­liste du tournoi, Casper Ruud.

Pourtant mené deux manches à une, le Belge et sa grosse première balle (197km/h en moyenne) n’a jamais rien lâché pour fina­le­ment faire plier le Norvégien après 3h35 de jeu : 6–4, 3–6, 3–6, 6–4, 7–5.

Rapahel Collignon with all the emotions follo­wing the biggest win of his career ! pic.twitter.com/6p9POuCGZR — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025

Interrogé à l’issue de la rencontre, le joueur de 23 ans était logi­que­ment ému. « Je crois que c’est le plus beau jour de ma vie. Merci. Je pense avoir joué un bon match. Ce n’était pas facile parce que Casper est un grand cham­pion. J’avais telle­ment peur au début mais j’ai trouvé le rythme. Je vous remercie d’être venus. C’était génial de jouer devant vous », a déclaré celui qui affron­tera Jiri Lehecka pour une place en huitièmes de finale à Flushing Meadows.