Si Carlos Alcaraz s’est imposé sans trem­bler pour son entrée en lice à l’US Open face à Reilly Opelka, c’est surtout sa boule à zéro qui a retenu l’attention.

Interrogé au sujet de cette nouvelle coupe de cheveux un peu pertur­bante, l’Espagnol a révélé que c’était en réalité son grand frère qui l’avait raté.

« J’avais l’im­pres­sion que mes cheveux étaient vrai­ment longs. Avant le tournoi, je voulais aller chez le coif­feur. Mon frère s’est trompé avec la tondeuse. Il a coupé, et le seul moyen de rattraper ça était de tout raser. Franchement, c’est pas terrible, mais c’est pas si mal non plus. Je suis plutôt du genre à me dire : ‘Bon, les cheveux, ça repousse’, et dans quelques jours ça ira mieux je suppose. C’est arrivé. C’est tout. »