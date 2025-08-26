AccueilUS OpenCarlos Alcaraz désigne le responsable du "massacre" de ses cheveux : "Il...
US Open

Carlos Alcaraz désigne le respon­sable du « massacre » de ses cheveux : « Il s’est trompé avec la tondeuse. Il a coupé, et la seule façon de rattraper ça, c’était de tout raser. Franchement, c’est pas terrible, mais c’est pas si mal non plus »

Thomas S
Par Thomas S

-

36

Si Carlos Alcaraz s’est imposé sans trem­bler pour son entrée en lice à l’US Open face à Reilly Opelka, c’est surtout sa boule à zéro qui a retenu l’attention. 

Interrogé au sujet de cette nouvelle coupe de cheveux un peu pertur­bante, l’Espagnol a révélé que c’était en réalité son grand frère qui l’avait raté. 

« J’avais l’im­pres­sion que mes cheveux étaient vrai­ment longs. Avant le tournoi, je voulais aller chez le coif­feur. Mon frère s’est trompé avec la tondeuse. Il a coupé, et le seul moyen de rattraper ça était de tout raser. Franchement, c’est pas terrible, mais c’est pas si mal non plus. Je suis plutôt du genre à me dire : ‘Bon, les cheveux, ça repousse’, et dans quelques jours ça ira mieux je suppose. C’est arrivé. C’est tout. »

Publié le mardi 26 août 2025 à 17:20

Article précédent
Rune, vain­queur de Van De Zandschulp : « Il en a fait une affaire person­nelle. Il a célébré avec son poing juste devant mon visage. Je l’ai juste trans­formé en carburant »
Article suivant
Jannik Sinner : « Certaines personnes me regar­daient diffé­rem­ment. Ce n’était pas facile »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.