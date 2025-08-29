AccueilUS OpenAndy Roddick sous le charme d'Alcaraz : "Je l'aime vraiment ce gars....
US Open

Andy Roddick sous le charme d’Alcaraz : « Je l’aime vrai­ment ce gars. Il parle à tout le monde et ce n’est pas forcé, c’est juste sa façon d’être »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1778

Depuis le début de l’US Open, la « cool » atti­tude de Carlos sur et en dehors du court a fait de lui la star de ce tournoi. Tous les obser­va­teurs mais aussi les joueurs se féli­citent d’avoir un joueur avec une telle menta­lité au sommet du tennis mondial. L’ancien cham­pion améri­cain Andy Roddick a même résumé le phéno­mène en quelques mots bien choisis.

« Carlos se promène en parlant à tout le monde. Et ce n’est pas forcé, c’est juste sa façon d’être. Chaque personne qui le croise, peu importe son rôle à l’USO, se dit : ‘Vous savez quoi ? Je l’aime vrai­ment ce gars.’ Il a un sourire facile, il est simple­ment agréable à côtoyer. »

Publié le vendredi 29 août 2025 à 09:45

Article précédent
Zverev a déjà trouvé une excuse en cas de défaite : « C’est incroya­ble­ment lent cette année. Ce n’est pas quelque chose que j’apprécie habi­tuel­le­ment, mais je vais essayer d’en tirer le meilleur parti »
Article suivant
Sinner en fait des tonnes à propos de son futur adver­saire : « Il très talen­tueux avec un poten­tiel énorme. Je m’at­tends à un match très diffi­cile. Il est impré­vi­sible. Il a un excellent service. Il est physi­que­ment fort »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.