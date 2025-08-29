Depuis le début de l’US Open, la « cool » attitude de Carlos sur et en dehors du court a fait de lui la star de ce tournoi. Tous les observateurs mais aussi les joueurs se félicitent d’avoir un joueur avec une telle mentalité au sommet du tennis mondial. L’ancien champion américain Andy Roddick a même résumé le phénomène en quelques mots bien choisis.
« Carlos se promène en parlant à tout le monde. Et ce n’est pas forcé, c’est juste sa façon d’être. Chaque personne qui le croise, peu importe son rôle à l’USO, se dit : ‘Vous savez quoi ? Je l’aime vraiment ce gars.’ Il a un sourire facile, il est simplement agréable à côtoyer. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 09:45