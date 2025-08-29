Depuis le début de l’US Open, la « cool » atti­tude de Carlos sur et en dehors du court a fait de lui la star de ce tournoi. Tous les obser­va­teurs mais aussi les joueurs se féli­citent d’avoir un joueur avec une telle menta­lité au sommet du tennis mondial. L’ancien cham­pion améri­cain Andy Roddick a même résumé le phéno­mène en quelques mots bien choisis.

« Carlos se promène en parlant à tout le monde. Et ce n’est pas forcé, c’est juste sa façon d’être. Chaque personne qui le croise, peu importe son rôle à l’USO, se dit : ‘Vous savez quoi ? Je l’aime vrai­ment ce gars.’ Il a un sourire facile, il est simple­ment agréable à côtoyer. »