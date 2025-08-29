Interrogé par la radio de l’US Open après un match très convaincant face à Fearnley (6−4, 6–4, 6–4), Alexandre Zverev a très bien débuté son tournoi avec deux performances de choix. Au 3ème tour, le niveau va monter d’un cran puisque l’Allemand va défier Félix Auger‐Aliassime.
Si jamais Sascha tombe, il a déjà trouvé un argument pour expliquer une contre‐performance.
Tommy Paul and Nuno Borges with one of the most insane match points you’re ever gonna see at the U.S. Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025
Absolute chaos.
Absolutely brilliant. 😮💨
pic.twitter.com/EJLELycJwP
« C’est incroyablement lent cette année. Ce n’est pas quelque chose que j’apprécie habituellement, mais je vais essayer d’en tirer le meilleur parti ».
Ces propos sont d’autant surprenant que Novak Djokovic, interrogé au sujet des conditions de jeu, le GOAT n’a pas du tout pointé un manque de vitesse de la surface.
