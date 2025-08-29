Interrogé par la radio de l’US Open après un match très convain­cant face à Fearnley (6−4, 6–4, 6–4), Alexandre Zverev a très bien débuté son tournoi avec deux perfor­mances de choix. Au 3ème tour, le niveau va monter d’un cran puisque l’Allemand va défier Félix Auger‐Aliassime.

Si jamais Sascha tombe, il a déjà trouvé un argu­ment pour expli­quer une contre‐performance.

Tommy Paul and Nuno Borges with one of the most insane match points you’re ever gonna see at the U.S. Open.



Absolute chaos.



Absolutely brilliant. 😮‍💨



pic.twitter.com/EJLELycJwP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

« C’est incroya­ble­ment lent cette année. Ce n’est pas quelque chose que j’apprécie habi­tuel­le­ment, mais je vais essayer d’en tirer le meilleur parti ».

Ces propos sont d’au­tant surpre­nant que Novak Djokovic, inter­rogé au sujet des condi­tions de jeu, le GOAT n’a pas du tout pointé un manque de vitesse de la surface.