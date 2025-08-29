Jouer à New‐York quand on est l’une des idoles du peuple américain est un défi permanent. Encore davantage quand on sait que dans son jeu il existe un vrai problème technique. Tout peut alors prendre des proportions disproportionnées. C’est exactement ce qu’il s’est passé cette nuit lors du duel entre Gauff et Vekic.
Toujours aussi incertaine sur son service, la star américaine a complètement craqué lors d’un changement de côté.
Coco Gauff in tears after getting broken at 4–4 in the 1st set against Donna Vekic at the U.S. Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025
Tough scenes…
pic.twitter.com/s79HEqiSV0
En conférence de presse, elle est revenue sur cet évènement en insistant sur son aspect positif. « Je montre simplement aux gens ce que c’est que d’être humain, et j’ai des jours difficiles, mais je pense que l’important est de savoir comment on se remet de ces moments difficiles et comment on se comporte ensuite. Aujourd’hui, j’ai montré que je pouvais me relever après m’être sentie plus mal que jamais sur le terrain. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 08:55