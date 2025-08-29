Jouer à New‐York quand on est l’une des idoles du peuple améri­cain est un défi perma­nent. Encore davan­tage quand on sait que dans son jeu il existe un vrai problème tech­nique. Tout peut alors prendre des propor­tions dispro­por­tion­nées. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé cette nuit lors du duel entre Gauff et Vekic.

Toujours aussi incer­taine sur son service, la star améri­caine a complè­te­ment craqué lors d’un chan­ge­ment de côté.

Coco Gauff in tears after getting broken at 4–4 in the 1st set against Donna Vekic at the U.S. Open.



Tough scenes…



pic.twitter.com/s79HEqiSV0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

En confé­rence de presse, elle est revenue sur cet évène­ment en insis­tant sur son aspect positif. « Je montre simple­ment aux gens ce que c’est que d’être humain, et j’ai des jours diffi­ciles, mais je pense que l’im­por­tant est de savoir comment on se remet de ces moments diffi­ciles et comment on se comporte ensuite. Aujourd’hui, j’ai montré que je pouvais me relever après m’être sentie plus mal que jamais sur le terrain. »