Qualifiée pour le troi­sième tour de l’US Open après une victoire en deux manches contre Donna Vekic, Coco Gauff a forcé­ment été inter­rogée en confé­rence de presse d’après match sur ses larmes au début du premier set.

Si elle a d’abord expliqué qu’elle voulait montrer son côté humain, l’Américaine a ensuite fait une décla­ra­tion trou­blante à propos d’une poten­tielle fin de carrière et de la fameuse pression.

« C’est humain. En tant qu’ath­lète, les gens ignorent ce côté humain. Si je prenais ma retraite et que je ne touchais plus une raquette demain, ce serait une carrière dont beau­coup rêve­raient. À ce moment‐là, je cède un peu à la pres­sion, mais c’est normal. Tous les athlètes profes­sion­nels qui ont été sur le même piédestal que moi ont ressenti cette pres­sion à un moment ou un autre de leur carrière, en la montrant publi­que­ment comme moi, ou en privé. »