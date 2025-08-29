AccueilUS OpenLa déclaration troublante et un peu inquiétante de Coco Gauff : "Si...
US Open

La décla­ra­tion trou­blante et un peu inquié­tante de Coco Gauff : « Si je prenais ma retraite et que je ne touchais plus une raquette demain, ce serait une carrière dont beau­coup rêveraient »

Thomas S
Par Thomas S

-

1373
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Qualifiée pour le troi­sième tour de l’US Open après une victoire en deux manches contre Donna Vekic, Coco Gauff a forcé­ment été inter­rogée en confé­rence de presse d’après match sur ses larmes au début du premier set. 

Si elle a d’abord expliqué qu’elle voulait montrer son côté humain, l’Américaine a ensuite fait une décla­ra­tion trou­blante à propos d’une poten­tielle fin de carrière et de la fameuse pression. 

« C’est humain. En tant qu’ath­lète, les gens ignorent ce côté humain. Si je prenais ma retraite et que je ne touchais plus une raquette demain, ce serait une carrière dont beau­coup rêve­raient. À ce moment‐là, je cède un peu à la pres­sion, mais c’est normal. Tous les athlètes profes­sion­nels qui ont été sur le même piédestal que moi ont ressenti cette pres­sion à un moment ou un autre de leur carrière, en la montrant publi­que­ment comme moi, ou en privé. »

Publié le vendredi 29 août 2025 à 13:13

Article précédent
Apostrophé par Tsitsipas au filet, Altmaier lui répond : « Je ne comprends toujours pas comment un joueur de tennis peut être offensé par un service à la cuillère, mais trouver complè­te­ment normal un amorti, alors que c’est essen­tiel­le­ment la même chose »
Article suivant
Sabalenka dévoile le Top 5 de ses joueurs préférés, Djokovic, absent, appréciera…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.