Qualifiée pour le troisième tour de l’US Open après une victoire en deux manches contre Donna Vekic, Coco Gauff a forcément été interrogée en conférence de presse d’après match sur ses larmes au début du premier set.
Si elle a d’abord expliqué qu’elle voulait montrer son côté humain, l’Américaine a ensuite fait une déclaration troublante à propos d’une potentielle fin de carrière et de la fameuse pression.
« C’est humain. En tant qu’athlète, les gens ignorent ce côté humain. Si je prenais ma retraite et que je ne touchais plus une raquette demain, ce serait une carrière dont beaucoup rêveraient. À ce moment‐là, je cède un peu à la pression, mais c’est normal. Tous les athlètes professionnels qui ont été sur le même piédestal que moi ont ressenti cette pression à un moment ou un autre de leur carrière, en la montrant publiquement comme moi, ou en privé. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 13:13