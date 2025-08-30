AccueilUS OpenJessica Pegula, au sujet des larmes de Gauff : "Le tennis, c'est...
Jessica Pegula, au sujet des larmes de Gauff : « Le tennis, c’est une ques­tion de vie ou de mort. Sur le terrain, on se bat pour ce pour quoi on a travaillé toute sa vie »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Convaincante face à Azarenka, Jessica Pegula a tenu à revenir sur les larmes de son amie Coco Gauff lors de son match face à Donna Vekic. Pour elle, Coco a eu raison de se « lâcher » ainsi et ce afin que les fans ne se méprennent pas.

« C’est vrai­ment boule­ver­sant de jouer et d’avoir l’im­pres­sion de déce­voir ses fans. On commence à pleurer, mais on parvient quand même à gagner. C’est bien plus diffi­cile que de ne rien montrer. Coco a prouvé qu’elle était humaine, ce que les fans ne comprennent souvent pas ce qu’il se passe. Le tennis, c’est une ques­tion de vie ou de mort. Sur le terrain, on se bat pour ce pour quoi on a travaillé toute sa vie, mais il y a des moments où on pense qu’on n’en peut plus. Ce n’est pas toujours sain de tout garder pour soi », a déclaré la native de Buffalo

Publié le samedi 30 août 2025 à 08:22

