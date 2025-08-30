Convaincante face à Azarenka, Jessica Pegula a tenu à revenir sur les larmes de son amie Coco Gauff lors de son match face à Donna Vekic. Pour elle, Coco a eu raison de se « lâcher » ainsi et ce afin que les fans ne se méprennent pas.
« C’est vraiment bouleversant de jouer et d’avoir l’impression de décevoir ses fans. On commence à pleurer, mais on parvient quand même à gagner. C’est bien plus difficile que de ne rien montrer. Coco a prouvé qu’elle était humaine, ce que les fans ne comprennent souvent pas ce qu’il se passe. Le tennis, c’est une question de vie ou de mort. Sur le terrain, on se bat pour ce pour quoi on a travaillé toute sa vie, mais il y a des moments où on pense qu’on n’en peut plus. Ce n’est pas toujours sain de tout garder pour soi », a déclaré la native de Buffalo
Publié le samedi 30 août 2025 à 08:22