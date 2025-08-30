AccueilUS OpenTiafoe après sa fessée reçue face à Struff : "Honnêtement, je ne...
US Open

Tiafoe après sa fessée reçue face à Struff : « Honnêtement, je ne sais pas comment m’en remettre. Je n’ai pas été aussi déprimé depuis longtemps »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1058
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Il est loin le Frances Tiafoe créatif et entre­pre­nant qui sortait Nadal en demi‐finale avant de livrer un combat de fou en demi‐finale face à Alcaraz. Cette épopée n’est pas si loin­taine, c’était en 2022. D’ailleurs, Frances avait remis ça l’an dernier confir­mant que chez lui il était souvent transcendé.

Hier, face à Struff, l’Américain a proposé un « non match », une situa­tion très étrange qui a surpris tous les obser­va­teurs, les fans, et le prin­cipal intéressé.

Battu sans combattre face à Struff (4−6, 3–6, 6–7), Frances a eu l’im­pres­sion de vivre un petit cauchemar.

« J’ai eu beau­coup de retard sur les balles, il dictait la plupart du temps le jeu, le match était toujours entre ses mains. J’ai eu une petite fenêtre de tir quand il m’a fait des cadeaux, mais je n’ai pas su en profiter. Aujourd’hui, j’ai joué de manière extrê­me­ment passive, je ne lui ai pas mis la pres­sion. C’est diffi­cile d’ac­cepter cette façon de jouer et d’être éliminé aussi tôt de l’US Open. Honnêtement, je ne sais pas comment m’en remettre ; je n’ai pas été aussi déprimé depuis longtemps »

Publié le samedi 30 août 2025 à 08:00

Article précédent
Djokovic qui a dominé Norrie : « Des matchs comme celui‐ci me donnent toujours l’es­poir d’aller loin et de défier les meilleurs »
Article suivant
Jessica Pegula, au sujet des larmes de Gauff : « Le tennis, c’est une ques­tion de vie ou de mort. Sur le terrain, on se bat pour ce pour quoi on a travaillé toute sa vie »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.