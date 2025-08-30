Il est loin le Frances Tiafoe créatif et entreprenant qui sortait Nadal en demi‐finale avant de livrer un combat de fou en demi‐finale face à Alcaraz. Cette épopée n’est pas si lointaine, c’était en 2022. D’ailleurs, Frances avait remis ça l’an dernier confirmant que chez lui il était souvent transcendé.
Hier, face à Struff, l’Américain a proposé un « non match », une situation très étrange qui a surpris tous les observateurs, les fans, et le principal intéressé.
Battu sans combattre face à Struff (4−6, 3–6, 6–7), Frances a eu l’impression de vivre un petit cauchemar.
« J’ai eu beaucoup de retard sur les balles, il dictait la plupart du temps le jeu, le match était toujours entre ses mains. J’ai eu une petite fenêtre de tir quand il m’a fait des cadeaux, mais je n’ai pas su en profiter. Aujourd’hui, j’ai joué de manière extrêmement passive, je ne lui ai pas mis la pression. C’est difficile d’accepter cette façon de jouer et d’être éliminé aussi tôt de l’US Open. Honnêtement, je ne sais pas comment m’en remettre ; je n’ai pas été aussi déprimé depuis longtemps »
Publié le samedi 30 août 2025 à 08:00