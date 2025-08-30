Il est loin le Frances Tiafoe créatif et entre­pre­nant qui sortait Nadal en demi‐finale avant de livrer un combat de fou en demi‐finale face à Alcaraz. Cette épopée n’est pas si loin­taine, c’était en 2022. D’ailleurs, Frances avait remis ça l’an dernier confir­mant que chez lui il était souvent transcendé.

Hier, face à Struff, l’Américain a proposé un « non match », une situa­tion très étrange qui a surpris tous les obser­va­teurs, les fans, et le prin­cipal intéressé.

Battu sans combattre face à Struff (4−6, 3–6, 6–7), Frances a eu l’im­pres­sion de vivre un petit cauchemar.

« J’ai eu beau­coup de retard sur les balles, il dictait la plupart du temps le jeu, le match était toujours entre ses mains. J’ai eu une petite fenêtre de tir quand il m’a fait des cadeaux, mais je n’ai pas su en profiter. Aujourd’hui, j’ai joué de manière extrê­me­ment passive, je ne lui ai pas mis la pres­sion. C’est diffi­cile d’ac­cepter cette façon de jouer et d’être éliminé aussi tôt de l’US Open. Honnêtement, je ne sais pas comment m’en remettre ; je n’ai pas été aussi déprimé depuis longtemps »