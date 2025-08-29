AccueilUS OpenSinner en fait des tonnes à propos de son futur adversaire :...
US Open

Sinner en fait des tonnes à propos de son futur adver­saire : « Il très talen­tueux avec un poten­tiel énorme. Je m’at­tends à un match très diffi­cile. Il est impré­vi­sible. Il a un excellent service. Il est physi­que­ment fort »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

3219

L’humilité est une vraie qualité surtout quand on est le numéro 1 mondial et que l’on déroule son tennis à chaque sortie. Mais trop d’hu­mi­lité, cela devient un peu paro­dique. On veut bien croire que Jannik Sinner craint son prochain tour face à Denis Shapovalov mais il en fait quand même des tonnes. 

« C’était un match très dur, très diffi­cile. C’était il y a quelques années, et il a progressé, tout comme moi. Nous sommes dans une situa­tion diffé­rente d’il y a deux ou trois ans, mais ça va être très, très dur, très diffi­cile. C’est un joueur très talen­tueux avec un poten­tiel énorme. On verra bien, mais je m’at­tends à un match très diffi­cile, et je devrai être très prudent. Il est impré­vi­sible. Il a un excellent service. Il est physi­que­ment fort. Il est très rapide et son jeu est impec­cable. Il sait tout faire, ce qui va rendre la partie très diffi­cile. Mais j’ai vrai­ment hâte de l’af­fronter. Je ne l’ai pas affronté depuis long­temps, on verra bien. »

Publié le vendredi 29 août 2025 à 10:20

