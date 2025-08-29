L’humilité est une vraie qualité surtout quand on est le numéro 1 mondial et que l’on déroule son tennis à chaque sortie. Mais trop d’humilité, cela devient un peu parodique. On veut bien croire que Jannik Sinner craint son prochain tour face à Denis Shapovalov mais il en fait quand même des tonnes.
« C’était un match très dur, très difficile. C’était il y a quelques années, et il a progressé, tout comme moi. Nous sommes dans une situation différente d’il y a deux ou trois ans, mais ça va être très, très dur, très difficile. C’est un joueur très talentueux avec un potentiel énorme. On verra bien, mais je m’attends à un match très difficile, et je devrai être très prudent. Il est imprévisible. Il a un excellent service. Il est physiquement fort. Il est très rapide et son jeu est impeccable. Il sait tout faire, ce qui va rendre la partie très difficile. Mais j’ai vraiment hâte de l’affronter. Je ne l’ai pas affronté depuis longtemps, on verra bien. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 10:20