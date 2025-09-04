AccueilUS OpenAuger-Aliassime, avant d'affronter Sinner en demi-finales : "Il a beaucoup de faiblesses...
US Open

Auger‐Aliassime, avant d’af­fronter Sinner en demi‐finales : « Il a beau­coup de faiblesses dans son jeu »

Félix Auger‐Aliassime a le sourire, et on peut le comprendre. Qualifiée en demi‐finales de l’US Open, quatre ans après son dernier carré en Grand Chelem, ici‐même, le Canadien sait qu’il n’a rien à perdre avant d’af­fronter l’im­pres­sion­nant tenant du titre, Jannik Sinner, pour une place en finale. 

Du coup, il a préféré jouer la carte de l’hu­mour lors­qu’on lui a demandé d’ana­lyser le jeu de l’Italien. 

« Je veux dire, les forces et les faiblesses… Jannik, il n’y a pas beau­coup de points forts, hein ? Il a beau­coup de faiblesses dans son jeu. Que dire du jeu de Jannik ? Il a été intou­chable par moments. Honnêtement, pour le prochain match, je ne vais pas me concen­trer sur mon adver­saire plus que sur moi‐même. Je dois jouer un bon tennis. Je dois jouer encore mieux qu’au­jourd’hui (mercredi), indé­pen­dam­ment de ce que je veux faire sur le plan tactique. Je dois jouer à un haut niveau. Il n’y a pas d’autre solution. »

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 14:36

