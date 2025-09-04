Félix Auger‐Aliassime a le sourire, et on peut le comprendre. Qualifiée en demi‐finales de l’US Open, quatre ans après son dernier carré en Grand Chelem, ici‐même, le Canadien sait qu’il n’a rien à perdre avant d’affronter l’impressionnant tenant du titre, Jannik Sinner, pour une place en finale.
Du coup, il a préféré jouer la carte de l’humour lorsqu’on lui a demandé d’analyser le jeu de l’Italien.
« Je veux dire, les forces et les faiblesses… Jannik, il n’y a pas beaucoup de points forts, hein ? Il a beaucoup de faiblesses dans son jeu. Que dire du jeu de Jannik ? Il a été intouchable par moments. Honnêtement, pour le prochain match, je ne vais pas me concentrer sur mon adversaire plus que sur moi‐même. Je dois jouer un bon tennis. Je dois jouer encore mieux qu’aujourd’hui (mercredi), indépendamment de ce que je veux faire sur le plan tactique. Je dois jouer à un haut niveau. Il n’y a pas d’autre solution. »
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 14:36