Titré à Kitzbühel début août sur terre battue puis à Winston Salem sur dur la semaine dernière, Sebastian Baez reste sur une série de 12 victoires d’af­filée. Avant d’af­fronter Daniil Medvedev au 3e tour de l’US Open, le 32e mondial, numéro 1 argentin, a évoqué très fran­che­ment pour Clay Tennis sa rela­tion avec ses compa­triotes dans le monde du tennis.

« L’amitié est parfois sures­timée. Je suis heureux que mes compa­triotes réus­sissent. C’est une moti­va­tion qui, je pense, est réci­proque. Cette concur­rence saine est très bonne et c’est un peu la diffé­rence qu’ont les grands pays, avec tant de tour­nois et tant d’op­por­tu­nités. Les États‐Unis ont trois joueurs dans le top 20. Je partage des moments avec eux depuis que j’ai 12 ans. Je leur souhaite le meilleur et, bien sûr, nous nous féli­ci­tons mutuel­le­ment lorsque nous réus­sis­sons, la bonne rela­tion prend des années, mais chacun se concentre sur ses propres affaires. Je ne sors pas avec eux. Le circuit est très compétitif. »