Récent vain­queur du Masters 1000 de Toronto, 6e mondial et demi‐finaliste à l’US Open en 2023, Ben Shelton est très attendu à Flushing Meadows où il a déjà fait une décla­ra­tion assez forte à propos de sa person­na­lité sur le court.

« Je pense que c’était plus impor­tant pour moi quand j’étais plus jeune. Je pense qu’au fond, je suis un artiste. Mais j’ai décou­vert l’état d’es­prit dans lequel je dois être pour me concen­trer tout en m’amu­sant. Je ne serai jamais le genre de personne capable de faire son travail de manière robo­tique, sans changer d’ex­pres­sion ni montrer aucune émotion. Je pense que je joue mieux quand je montre un peu d’émo­tion. Chaque personne est complè­te­ment diffé­rente. Mais pour moi, il est impor­tant de trouver cet état dans lequel je suis le plus perfor­mant et où je prends aussi du plaisir. Je pense que cet été, j’ai trouvé cet état dans lequel je veux être. »