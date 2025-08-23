Récent vainqueur du Masters 1000 de Toronto, 6e mondial et demi‐finaliste à l’US Open en 2023, Ben Shelton est très attendu à Flushing Meadows où il a déjà fait une déclaration assez forte à propos de sa personnalité sur le court.
« Je pense que c’était plus important pour moi quand j’étais plus jeune. Je pense qu’au fond, je suis un artiste. Mais j’ai découvert l’état d’esprit dans lequel je dois être pour me concentrer tout en m’amusant. Je ne serai jamais le genre de personne capable de faire son travail de manière robotique, sans changer d’expression ni montrer aucune émotion. Je pense que je joue mieux quand je montre un peu d’émotion. Chaque personne est complètement différente. Mais pour moi, il est important de trouver cet état dans lequel je suis le plus performant et où je prends aussi du plaisir. Je pense que cet été, j’ai trouvé cet état dans lequel je veux être. »
Publié le samedi 23 août 2025 à 11:43