Ancienne deuxième mondiale et double lauréate à Wimbledon (2011 et 2014), Petra Kvitova a décidé de prendre sa retraite.
Avant de disputer à l’US Open le dernier tournoi de sa carrière, la Tchèque de 35 ans s’est exprimée dans des propos relayés par Punto de Break.
« Si je pouvais changer une seule chose dans le tennis, ce serait de ne pas voyager autant. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est difficile d’enchaîner les voyages toute l’année, de se réveiller dans des hôtels sans parfois se souvenir où l’on est et de passer autant de temps dans les aéroports. C’est très difficile, et je pense que le spectacle serait meilleur si nous ne voyagions pas autant. »
Publié le samedi 23 août 2025 à 11:13