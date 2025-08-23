AccueilUS OpenKvitova, bientôt retraitée : "Je voudrais changer une seule chose dans le...
Kvitova, bientôt retraitée : « Je voudrais changer une seule chose dans le tennis »

Ancienne deuxième mondiale et double lauréate à Wimbledon (2011 et 2014), Petra Kvitova a décidé de prendre sa retraite. 

Avant de disputer à l’US Open le dernier tournoi de sa carrière, la Tchèque de 35 ans s’est exprimée dans des propos relayés par Punto de Break.

« Si je pouvais changer une seule chose dans le tennis, ce serait de ne pas voyager autant. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est diffi­cile d’en­chaîner les voyages toute l’année, de se réveiller dans des hôtels sans parfois se souvenir où l’on est et de passer autant de temps dans les aéro­ports. C’est très diffi­cile, et je pense que le spec­tacle serait meilleur si nous ne voya­gions pas autant. »

