Bonzi, revenu de nulle part, savoure déjà son 3e tour : « On va jouer le Clasico avec l’ami Rinder (Arthur Rinderknech). J’étais à son mariage, on a une vraie amitié »

Antoine Touchard

C’est dans les colonnes de L’Équipe que Benjamin Bonzi a évoqué avec humour le match du 3e tour qui l’at­tend face à son compa­triote, Arthur Rinderknech. Qualifié pour le troi­sième tour, il va devoir récu­pérer pour aller défier un ami, ce qui n »est jamais simple.

« Je suis déjà très content de gagner ces deux matches‐là. On récu­père beau­coup mieux avec les victoires. C’est hyper bien d’être encore une fois au troi­sième tour d’un Grand Chelem. On va jouer le Clasico avec l’ami Rinder (Arthur Rinderknech). J’étais à son mariage, on a une vraie amitié, il paraît (rires). On s’est joué pas mal de fois, ça faisait long­temps. C’est très bien qu’on se joue au troi­sième tour comme ça il y en aura un de nous deux qui sera pour la première fois en huitièmes. J’espère que ce sera moi mais on ne lui dira pas (sourire) »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 08:59

