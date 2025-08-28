C’est dans les colonnes de L’Équipe que Benjamin Bonzi a évoqué avec humour le match du 3e tour qui l’attend face à son compatriote, Arthur Rinderknech. Qualifié pour le troisième tour, il va devoir récupérer pour aller défier un ami, ce qui n »est jamais simple.
« Je suis déjà très content de gagner ces deux matches‐là. On récupère beaucoup mieux avec les victoires. C’est hyper bien d’être encore une fois au troisième tour d’un Grand Chelem. On va jouer le Clasico avec l’ami Rinder (Arthur Rinderknech). J’étais à son mariage, on a une vraie amitié, il paraît (rires). On s’est joué pas mal de fois, ça faisait longtemps. C’est très bien qu’on se joue au troisième tour comme ça il y en aura un de nous deux qui sera pour la première fois en huitièmes. J’espère que ce sera moi mais on ne lui dira pas (sourire) »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 08:59