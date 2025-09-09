Si Boris connait parfaitement un secteur du jeu, c’est lbien e service. Il a révolutionné ce coup lorsqu’il était sur le circuit avec une technique qu’il est le seul à ce jour à avoir utilisé. La flexibilité de son poignet lui permettait de servir avec une prise marteau ce qui permettait d’insuffler une puissance inégalée.
Du coup, quand dans ce secteur l’Italien est défaillant Boris se permet de le signaler.
« De la première à la dernière minute, Alcaraz a été nettement meilleur que tous les autres joueurs et même meilleur que Sinner. En finale, il a été clairement le patron. Il a joué un tennis d’une autre planète et méritait de gagner le tournoi. La grande différence que j’ai noté lors ce duel, c’est au service, Sinner a été nettement plus faible et ça pardonne pas, s’il a une vraie faiblesse, c’est bien celle‐ci »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 11:13