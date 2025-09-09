Si Boris connait parfai­te­ment un secteur du jeu, c’est lbien e service. Il a révo­lu­tionné ce coup lors­qu’il était sur le circuit avec une tech­nique qu’il est le seul à ce jour à avoir utilisé. La flexi­bi­lité de son poignet lui permet­tait de servir avec une prise marteau ce qui permet­tait d’in­suf­fler une puis­sance inégalée.

Du coup, quand dans ce secteur l’Italien est défaillant Boris se permet de le signaler.

« De la première à la dernière minute, Alcaraz a été nette­ment meilleur que tous les autres joueurs et même meilleur que Sinner. En finale, il a été clai­re­ment le patron. Il a joué un tennis d’une autre planète et méri­tait de gagner le tournoi. La grande diffé­rence que j’ai noté lors ce duel, c’est au service, Sinner a été nette­ment plus faible et ça pardonne pas, s’il a une vraie faiblesse, c’est bien celle‐ci »