Interrogé par nos confrères de Clay, le champion de golf, Sergio Garcia, qui était présent tout au long du tournoi dans la box de Carlos Alcaraz, a expliqué son rôle durant cette quinzaine ou plutôt comment le golf permettait à Alcaraz de se relaxer.
« Carlos a besoin d’être heureux, de se détendre, de se ressourcer, de se sentir libre. Le golf l’aide à y parvenir, il l’aide à déconnecter. C’est comme le tennis qui m’aide à déconnecter du golf. Tout le monde connait les qualités de Carlos. Jusqu’où ira‐t‐il ? Cela dépendra beaucoup de son envie, de sa fraîcheur et de son absence de blessures. Le niveau qu’il affiche chaque année est incroyable et très beau à regarder. »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 10:38