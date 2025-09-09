AccueilInsoliteLe champion de golf, Sergio Garcia, dévoile un vrai secret à propos...
Le cham­pion de golf, Sergio Garcia, dévoile un vrai secret à propos d’Alcaraz

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Interrogé par nos confrères de Clay, le cham­pion de golf, Sergio Garcia, qui était présent tout au long du tournoi dans la box de Carlos Alcaraz, a expliqué son rôle durant cette quin­zaine ou plutôt comment le golf permet­tait à Alcaraz de se relaxer.

« Carlos a besoin d’être heureux, de se détendre, de se ressourcer, de se sentir libre. Le golf l’aide à y parvenir, il l’aide à décon­necter. C’est comme le tennis qui m’aide à décon­necter du golf. Tout le monde connait les qualités de Carlos. Jusqu’où ira‐t‐il ? Cela dépendra beau­coup de son envie, de sa fraî­cheur et de son absence de bles­sures. Le niveau qu’il affiche chaque année est incroyable et très beau à regarder. »

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 10:38

