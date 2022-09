Le Norvégien est sur un petit nuage après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finale de l’US Open. C’est la première fois qu’il atteint ce stade dans un Grand Chelem sur surface dur. Interrogé à ce sujet, Casper Ruud a précisé que son jeu sur surface rapide avait progressé et qu’il se sentait doré­na­vant de plus en plus à l’aise. Son rêve continue mais jusqu’où ira t‑il ? Pour Casper, tout est possible surtout à New‐York City.

« Quand vous regardez le mur des cham­pions dans le vestiaire, vous voyez qu’il y a beau­coup de joueurs diffé­rents qui ont gagné ce tournoi. Il y a quelque chose de spécial, je suppose, dans ce lieu. Cela montre qu’il est possible de le faire ici à New York. C’est un peu la ville des rêves, je suppose, et je pense que cela m’aide dans mon jeu et ma moti­va­tion. » a expliqué le Norvégien plus heureux que jamais.