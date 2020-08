À 37 ans, Kim Clijsters est bien décidée à marquer la reprise de la compétition de son empreinte. Défaite par Garbine Muguruza à Dubai, et par Johanna Konta à Monterrey pour son retour à la compétition, la Belge assure être prête pour Cincinnati et l’US Open.

Dans les colonnes d’ESPN, elle est revenue sur sa préparation : « Quand Indian Wells est arrivé, je commençais à bien frapper la balle. J’arrivais au niveau que je souhaitais. Malheureusement le tournoi a été annulé et beaucoup de gens m’ont demandée si, malgré la pandémie, j’allais quand même reprendre le tennis. Cela ne me dérangeait pas d’être à la maison avec mes enfants et de m’entrainer. Je suis même surprise de voir à quel point je suis restée concentrée. ».

Après de telles déclarations, nous avons hâte de voir quel niveau affichera Kim Clijsters durant cette tournée US.