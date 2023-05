Ancienne 4e joueuse mondiale et offi­ciel­le­ment retraitée des courts depuis la fin de saison 2021, la Britannique Johanna Konta, dans un récent entre­tien avec Sky Sports, a livré sa réac­tion suite à la déci­sion d’Emma Raducanu de subir une triple opéra­tion (deux aux poignets, une à la cheville) avec pour objectif de tota­le­ment relancer sa carrière.

« Dans l’en­semble, je peux imaginer que cette opéra­tion n’a pas été une surprise pour Emma. Elle a proba­ble­ment eu assez de temps pour s’y préparer, alors main­te­nant ça va être le grand processus de récu­pé­ra­tion. Je ne pense pas que cela a été un choc pour elle, c’est pour­quoi elle semble de bonne humeur. Je ne pense pas que son âge soit un souci. Parce qu’elle a 20 ans, elle a beau­coup de temps parce qu’elle est au début de sa carrière. Elle va avoir assez de temps pour conti­nuer à déve­lopper son corps, conti­nuer à déve­lopper sa force. Évidemment, vous ne voulez jamais subir une opéra­tion aussi jeune, mais il y a eu beau­coup d’ath­lètes à travers l’his­toire qui ont été opérés jeunes et qui sont revenus encore plus forts et qui ont réalisé des choses brillantes dans le sport. C’est un obstacle, mais un obstacle qu’elle est prête à surmonter d’au­tant que le temps est de son côté. »