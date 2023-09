Après être venu à bout de Taylor Fritz, Djokovic affron­tera Shelton en demi‐finale de l’US Open. Après avoir été absent à New York l’année dernière, Djokovic compte bien profiter un maximum sur le sol Américain. Mais malgré son expé­rience des Grand Chelem, Djokovic a confié en confé­rence de presse qu’il était diffi­cile de s’amuser sur le court à cause de la pres­sion et du stress :

« J’ai l’in­ten­tion de profiter des moments sur le court, mais il y a telle­ment de stress et de pres­sion qu’il est diffi­cile de s’amuser. Il s’agit de trouver un moyen de gagner le match. Hors du court, nous essayons de garder les choses amusantes et de profiter de la vie. Après tout, vous devez trouver l’équi­libre. Pour chacun, c’est différent »