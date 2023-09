Ben Shelton commence à devenir une sorte de phéno­mène depuis sa quali­fi­ca­tion en demi‐finale de l’US Open et sa victoire contre Tiafoe, 10e mondial. Mais le jeune de 20 ans n’est pas arrivé là par hasard. Son père, Bryan Shelton est l’ancien 55e mondial, donc autant dire qu’avec lui, les entraî­ne­ments n’étaient pas faciles. Au côté de son père et de sa sœur, Ben Shelton s’est mis au tennis très tôt :

« J’ai aussi une fille (Emma). On partait tous les trois à 5h30, on jouait de 6 heures à 8 heures puis ils allaient à l’école. Et l’après‐midi, il s’en­traî­nait avec sa sœur qui a presque deux ans de plus que lui. Pour faire ça avec son père et sa sœur, sans aucun autre enfant, pas de copains, il faut être sacré­ment motivé. Sa sœur était meilleure que lui au départ parce qu’elle avait commencé bien plus jeune, mais il a rapi­de­ment rattrapé son retard en travaillant dur. Je suis fier de ce qu’il a été capable de s’in­fliger à cette époque. Quand on a commencé à s’en­traîner tôt le matin, je lui ai dit qu’il devait mettre son réveil. S’il ne se réveillait pas, on partait sans lui. S’il manquait un entraî­ne­ment et qu’il voulait revenir le lende­main, il devait me payer une sorte d’amende, cinq ou dix dollars. Ça a dû arriver deux ou trois fois. Il m’a filé de l’argent pour revenir. Ensuite il a compris. Il ne voulait pas que ça se repro­duise parce qu’il adore l’argent (sourire). »