Au terme d’une finale déroutante et en trois parties, Dominic Thiem a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6) en 4h de jeu). Une première pour un membre de la nouvelle génération.

Quand on dit que le tennis est un sport où le mental à une place prépondérante, c’est une affirmation qui est loin d’être erronée. La preuve, une nouvelle fois, avec cette finale totalement déroutante de l’US Open 2020. Une édition qui restera dans les annales par son absence totale de public et par la disqualification improbable du grand favori, Novak Djokovic. Elle le restera également par le dénouement troublant de ce dernier match d’une quinzaine riche en rebondissements.

Pendant le temps des deux premiers sets, c’est comme si les rôles avaient été d’un coup inversés. Thiem dans la peau d’un Zverev peu impliqué et appliqué lors de ses débuts de match et Zverev dans la peau d’un Thiem en mode bulldozer depuis deux semaines. Sanction immédiate, l’Autrichien, totalement amorphe, est sèchement mené deux sets à rien après seulement 1h20 de jeu.

Mais bien décidé à rendre la pareille à « son pote », Sascha se mis à totalement déjouer dans les deux sets suivants. Très probablement rattrapé par la pression de remporter un tout premier Majeur mais aussi par ses petits défauts beaucoup trop visibles depuis le début de son tournoi. On ne lui en voudra pas, il n’est pas le premier et ne sera pas le dernier. Offrande bien reçue : 6-3, 6-4 en 1h35.

Encore sonné par le retour de Thiem, le 7e mondial entame l’ultime set en se faisant breaker d’entrée. Mais l’Autrichien a aussi la main qui tremble et rend directement sa mise en jeu. Décidément, on se dit qu’aucun des deux joueurs n’a envie d’aller chercher ce titre qui peut changer leur carrière à tout jamais. Boosté par cette « révolte », Zverev se montre plus agressif et parvient à faire craquer, à 4-3, son adversaire au meilleur des moments. Le nouveau protégé de David Ferrer à donc deux occasions de remporter ce match au scénario fantaisiste mais rien n’y fait : 5-5. La balle est plus lourde que jamais et c’est à Thiem de rendre le cadeau : 6-6. Les deux joueurs sont au bout du rouleau, quand Thiem a des crampes, c’est Zverev qui commet deux doubles fautes. La tension est à son comble, les deux joueurs ne font plus que « pousser » la balle, et c’est finalement Dominic Thiem, au bout de l’effort et du suspense, qui remporte son premier Majeur après une intrigue incroyable.

Il devient ainsi le premier joueur hors big 4 à remporter un tournoi du Grand Chelem depuis le sacre de Stan Wawrinka ici même en 2016. Et on peut dire sans trembler que c’est mérité.