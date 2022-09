Pas d’ex­ploit pour Richard Gasquet au 3e tour de l’US Open. Il s’est incliné une 18e fois en autant de rencontres face à Rafael Nadal sur le circuit prin­cipal (6−0, 6–1, 7–5). Le Biterrois a expliqué sa défaite dans des propos rapportés par Ouest France.

« Le 6–0 fait mal surtout que ce premier set dure trois quarts d’heure, j’ai énor­mé­ment de balles de break, des balles de jeu sur mon service. Ce n’était pas facile au début, j’ai très, très mal servi et après j’ai pris un peu la pres­sion. Ça m’est arrivé quelques fois mais là c’était très sévère. Je savais que j’al­lais réussir à m’y mettre et que ça allait enclen­cher mais le problème c’est que je n’ar­ri­vais pas à enclen­cher le truc, c’est ça qui était très dur. Après je ne vais pas dire qu’à 6–0, je suis bien. Ça m’est arrivé à Roland‐Garros aussi il y a deux ans (en juin 2021, défaite 6–0, 7–5, 6–2, ndlr) mais c’était à huis clos, c’était mieux quand même, c’était plus facile (sourire). J’ai réussi à me relâ­cher au troi­sième set et j’ai senti qu’il était moins bien, il a fait quelques doubles fautes. Bon, je n’ai pas eu des balles de break non plus, il n’y a rien eu d’extraordinaire, mais j’aurais pu aller au tie break et gagner ce set‐là, mais la victoire était encore très loin. Il est plus fort, il n’y a rien à dire et je suis content de ne pas l’avoir joué au premier tour ! »