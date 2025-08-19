Après son parcours incroyable à Cincinnati où il a atteint les demi‐finales après avoir joué les qualifications, on attendait avec impatience son entrée en lice à l’US Open. Finalement après un test à l’entrainement, le Français a décidé de déclarer forfait blessé au pied.
What?! Atmane, forfait pour les qualifs de l’US Open… alors qu’il jouait le tennis de sa vie.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 18, 2025
Épuisé ?
Usé mentalement ?
Dommage. https://t.co/PVBjw2XZe1
C’est dommage mais cela est sûrement plus prudent d’autant que classé 69ème Terence peut maintenant réaliser une fin de saison efficace où il pourra glaner des points précieux. La date de sa reprise n’a pas été communiquée pour le moment.
Publié le mardi 19 août 2025 à 08:19