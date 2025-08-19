Après son parcours incroyable à Cincinnati où il a atteint les demi‐finales après avoir joué les quali­fi­ca­tions, on atten­dait avec impa­tience son entrée en lice à l’US Open. Finalement après un test à l’en­trai­ne­ment, le Français a décidé de déclarer forfait blessé au pied.

What?! Atmane, forfait pour les qualifs de l’US Open… alors qu’il jouait le tennis de sa vie.

Épuisé ?

Usé menta­le­ment ?



Dommage.

C’est dommage mais cela est sûre­ment plus prudent d’au­tant que classé 69ème Terence peut main­te­nant réaliser une fin de saison effi­cace où il pourra glaner des points précieux. La date de sa reprise n’a pas été commu­ni­quée pour le moment.