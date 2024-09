Au moment d’évo­quer sur Eurosport sa plus grosse décep­tion de l’US Open, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a désigné Alexander Zverev (éliminé en quarts de finale de l’US Open par Taylor Fritz).

« Zverev, c’est une décep­tion. Il y avait des attentes. Moi, c’est surtout la manière. Je l’ai trouvé extrê­me­ment défensif. On se dit à un moment que pour gagner un Grand Chelem, et il a été pas loin de pouvoir le faire à Roland‐Garros et en même temps si loin, il doit encore oser davan­tage. Contre Fritz, je l’ai vu retomber dans ses travers. Je pense qu’il y a des déci­sions fortes à prendre pour aller gagner un tournoi du Grand Chelem, notam­ment sur les ques­tions de calen­drier. C’était son 73e match ! Il peut mettre en avant son revers qui l’a lâché mais pour moi ça va plus loin que ça. Et à un moment donné, il faut s’épargner et trouver son pic de forme, Djokovic est le maître en la matière. Il y a beau­coup de choses sur lesquelles Zverev doit travailler même s’il est revenu après sa grave bles­sure et qu’il est très constant, il va être deuxième mondial. Mais en même temps, il avait une oppor­tu­nité en or ici d’atteindre au moins la finale et il n’a pas pu la saisir donc c’est une grosse décep­tion a priori. »