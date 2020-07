À l’approche de l’US Open, de plus en plus de joueuses et de joueurs se prononcent sur leurs chances de participer au tournoi, entre le 31 août et le 13 septembre. Dans des propos relayés par le site allemand Tennis Magazin, l’ancienne numéro 1 mondiale n’a pas caché ses doutes : « Aujourd’hui, personne ne veut prendre l’avion pour aller à New York. Je vais voir si les chiffres baissent dans les prochaines semaines. J’ai la responsabilité de moi-même et de mon équipe, c’est ma priorité. » Néanmoins, la joueuse allemande a laissé entendre que si la situation sanitaire s’améliorait, elle irait disputer l’US Open sans hésiter.