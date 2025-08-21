Invité dans le podcast de l’Open d’Australie, Thanasi Kokkinakis était invité à désigner son favori pour l’US Open. Celui qui a un sommet en carrière au 65e rang mondial fait de Jannik Sinner celui qui est le plus susceptible de remporter le Grand Chelem new‐yorkais. Tout cela, en dépit de son récent forfait en final du Masters 1000 de Cincinnati contre Carlos Alcaraz (5−0).
« Je ne pense pas que cela l’affectera trop. C’est évidemment décevant pour lui de sortir ainsi en finale. J’ai vu qu’Alexander Zverev était également en difficulté à cause d’une maladie. Je pense que la tournée nord‐américaine est la plus difficile à jouer. Il fait généralement autour de 35 °C, mais l’humidité est très élevée. Quand je jouais sur le circuit, c’était toujours Washington, Cincinnati et New York qui étaient les endroits les plus difficiles pour jouer. Il fait chaud en Australie, mais c’est un peu plus sec, sauf à Brisbane où l’humidité est un peu plus élevée. Mais la tournée nord‐américaine vous épuise beaucoup plus, pour une raison ou une autre. Je pense que Carlos a eu un tirage au sort idéal en demi‐finale et en finale, mais je pense que Sinner va se ressourcer et revenir à 100 %. Je dirais qu’il reste le favori pour l’US Open s’il est en bonne santé ».
Publié le jeudi 21 août 2025 à 18:12