Invité dans le podcast de l’Open d’Australie, Thanasi Kokkinakis était invité à dési­gner son favori pour l’US Open. Celui qui a un sommet en carrière au 65e rang mondial fait de Jannik Sinner celui qui est le plus suscep­tible de remporter le Grand Chelem new‐yorkais. Tout cela, en dépit de son récent forfait en final du Masters 1000 de Cincinnati contre Carlos Alcaraz (5−0).

« Je ne pense pas que cela l’af­fec­tera trop. C’est évidem­ment déce­vant pour lui de sortir ainsi en finale. J’ai vu qu’Alexander Zverev était égale­ment en diffi­culté à cause d’une maladie. Je pense que la tournée nord‐américaine est la plus diffi­cile à jouer. Il fait géné­ra­le­ment autour de 35 °C, mais l’hu­mi­dité est très élevée. Quand je jouais sur le circuit, c’était toujours Washington, Cincinnati et New York qui étaient les endroits les plus diffi­ciles pour jouer. Il fait chaud en Australie, mais c’est un peu plus sec, sauf à Brisbane où l’hu­mi­dité est un peu plus élevée. Mais la tournée nord‐américaine vous épuise beau­coup plus, pour une raison ou une autre. Je pense que Carlos a eu un tirage au sort idéal en demi‐finale et en finale, mais je pense que Sinner va se ressourcer et revenir à 100 %. Je dirais qu’il reste le favori pour l’US Open s’il est en bonne santé ».