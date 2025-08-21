Ce jeudi, le tirage au sort de l’US Open a donné son verdict. Le cham­pion en titre Jannik Sinner s’en sort plutôt bien, quand Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, tout deux dans la même partie de tableau, devront vite rentrer dans leur tournoi, au risque de se faire surprendre.

Le numéro un mondial, même sans être complè­te­ment remis de sa maladie contractée à Cincinnati, devrait passer les trois premiers tours sans encombre. Les choses pour­raient commencer à se corser contre Tommy Paul ou Alexander Bublik en huitième de finale, même si l’Italien devrait encore une fois avoir de la marge avant d’être inquiété. En quart de finale, son ami Jack Draper ou son compa­triote Lorenzo Musetti pour­rait se dresser sur sa route.

Dans le dernier carré, Sinner devrait retrouver Alexander Zverev ou Alex De Minaur, avant un duel au sommet contre le numéro deux mondial ou le Djoker.

🇮🇹🇺🇸 Jannik Sinner’s 2025 US Open draw :



R1 – Kopriva

R2 – Popyrin/Ruusuvuori

R3 – Shapovalov/Bu/Fucsovics

R4 – Paul/Bublik

QF – Draper/Musetti/Cobolli/Diallo

SF – Zverev/de Minaur/Rublev/Khachanov

F – Alcaraz/Fritz/Djokovic/Shelton



📸 Matthew Stockman/Getty Images pic.twitter.com/sRIuklr0Gs — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2025

Entrée en matière périlleuse pour Carlos Alcaraz qui sera mis à contri­bu­tion dès son entrée en lice. Reilly Opelka sera son premier adver­saire. Contre l’un des meilleurs serveurs du circuit, l’Espagnol devra prendre ses repaires rapi­de­ment, au risque de se faire piéger. En huitième de finale, Daniil Medvedev pour­rait se dresser sur sa route, avant un quart de finale sous haute tension contre Ben Shelton, auteur d’une tournée améri­caine de bonne facture, avec le Masters 1000 de Toronto dans la besace. Dans le dernier carré, c’est Novak Djokovic qui pour­rait se dresser contre lui, avant de retrouver Sinner en finale.

🇪🇸🇺🇸 Carlos Alcaraz’s 2025 US Open draw :



R1 – Opelka

R2 – Bellucci/Shang

R3 – Darderi

R4 – Medvedev/ADF

QF – Shelton/Ruud/Griekspoor/Lehecka

SF – Fritz/Djokovic/Rune/Mensik

F – Sinner/Zverev/Draper/de Minaur



📸 AP pic.twitter.com/48YItvRxGd — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2025

Même cas de figure pour l’homme aux 24 titres en Grand Chelem qui a hérité d’un tirage compliqué, avec Learner Tien, une des surprises de la saison au premier tour. En huitième de finale, Holger Rune ou Frances Tiafoe, toujours très en forme à Flushing Meadows, pour­raient mettre à rude épreuve le Serbe. En quarts, Taylor Fritz, fina­liste sortant ou Jakub Mensik seront aussi piégeux, avant de retrouver succes­si­ve­ment les deux premiers de l’ATP.

🇷🇸🇺🇸 Novak Djokovic’s 2025 US Open draw :



R1 – Tien

R2 – Q/LL

R3 – Michelsen

R4 – Rune/Tiafoe

QF – Fritz/Mensik/Machac

SF – Alcaraz/Shelton/Ruud

F – Sinner/Zverev/Draper/de Minaur



📸 Matt Rourke/AP pic.twitter.com/y9YU3TGD8X — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2025

Cette entrée en matière s’an­nonce explo­sive pour Carlitos et le septième joueur mondial.