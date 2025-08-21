Ce jeudi, le tirage au sort de l’US Open a donné son verdict. Le champion en titre Jannik Sinner s’en sort plutôt bien, quand Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, tout deux dans la même partie de tableau, devront vite rentrer dans leur tournoi, au risque de se faire surprendre.
Le numéro un mondial, même sans être complètement remis de sa maladie contractée à Cincinnati, devrait passer les trois premiers tours sans encombre. Les choses pourraient commencer à se corser contre Tommy Paul ou Alexander Bublik en huitième de finale, même si l’Italien devrait encore une fois avoir de la marge avant d’être inquiété. En quart de finale, son ami Jack Draper ou son compatriote Lorenzo Musetti pourrait se dresser sur sa route.
Dans le dernier carré, Sinner devrait retrouver Alexander Zverev ou Alex De Minaur, avant un duel au sommet contre le numéro deux mondial ou le Djoker.
🇮🇹🇺🇸 Jannik Sinner’s 2025 US Open draw :— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2025
R1 – Kopriva
R2 – Popyrin/Ruusuvuori
R3 – Shapovalov/Bu/Fucsovics
R4 – Paul/Bublik
QF – Draper/Musetti/Cobolli/Diallo
SF – Zverev/de Minaur/Rublev/Khachanov
F – Alcaraz/Fritz/Djokovic/Shelton
📸 Matthew Stockman/Getty Images pic.twitter.com/sRIuklr0Gs
Entrée en matière périlleuse pour Carlos Alcaraz qui sera mis à contribution dès son entrée en lice. Reilly Opelka sera son premier adversaire. Contre l’un des meilleurs serveurs du circuit, l’Espagnol devra prendre ses repaires rapidement, au risque de se faire piéger. En huitième de finale, Daniil Medvedev pourrait se dresser sur sa route, avant un quart de finale sous haute tension contre Ben Shelton, auteur d’une tournée américaine de bonne facture, avec le Masters 1000 de Toronto dans la besace. Dans le dernier carré, c’est Novak Djokovic qui pourrait se dresser contre lui, avant de retrouver Sinner en finale.
🇪🇸🇺🇸 Carlos Alcaraz’s 2025 US Open draw :— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2025
R1 – Opelka
R2 – Bellucci/Shang
R3 – Darderi
R4 – Medvedev/ADF
QF – Shelton/Ruud/Griekspoor/Lehecka
SF – Fritz/Djokovic/Rune/Mensik
F – Sinner/Zverev/Draper/de Minaur
📸 AP pic.twitter.com/48YItvRxGd
Même cas de figure pour l’homme aux 24 titres en Grand Chelem qui a hérité d’un tirage compliqué, avec Learner Tien, une des surprises de la saison au premier tour. En huitième de finale, Holger Rune ou Frances Tiafoe, toujours très en forme à Flushing Meadows, pourraient mettre à rude épreuve le Serbe. En quarts, Taylor Fritz, finaliste sortant ou Jakub Mensik seront aussi piégeux, avant de retrouver successivement les deux premiers de l’ATP.
🇷🇸🇺🇸 Novak Djokovic’s 2025 US Open draw :— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2025
R1 – Tien
R2 – Q/LL
R3 – Michelsen
R4 – Rune/Tiafoe
QF – Fritz/Mensik/Machac
SF – Alcaraz/Shelton/Ruud
F – Sinner/Zverev/Draper/de Minaur
📸 Matt Rourke/AP pic.twitter.com/y9YU3TGD8X
Cette entrée en matière s’annonce explosive pour Carlitos et le septième joueur mondial.
Publié le jeudi 21 août 2025 à 18:41