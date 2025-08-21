AccueilUS OpenTirage clément pour Sinner, Djokovic et Alcaraz commencent par du lourd
Tirage clément pour Sinner, Djokovic et Alcaraz commencent par du lourd

Ce jeudi, le tirage au sort de l’US Open a donné son verdict. Le cham­pion en titre Jannik Sinner s’en sort plutôt bien, quand Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, tout deux dans la même partie de tableau, devront vite rentrer dans leur tournoi, au risque de se faire surprendre. 

Le numéro un mondial, même sans être complè­te­ment remis de sa maladie contractée à Cincinnati, devrait passer les trois premiers tours sans encombre. Les choses pour­raient commencer à se corser contre Tommy Paul ou Alexander Bublik en huitième de finale, même si l’Italien devrait encore une fois avoir de la marge avant d’être inquiété. En quart de finale, son ami Jack Draper ou son compa­triote Lorenzo Musetti pour­rait se dresser sur sa route. 

Dans le dernier carré, Sinner devrait retrouver Alexander Zverev ou Alex De Minaur, avant un duel au sommet contre le numéro deux mondial ou le Djoker.

Entrée en matière périlleuse pour Carlos Alcaraz qui sera mis à contri­bu­tion dès son entrée en lice. Reilly Opelka sera son premier adver­saire. Contre l’un des meilleurs serveurs du circuit, l’Espagnol devra prendre ses repaires rapi­de­ment, au risque de se faire piéger. En huitième de finale, Daniil Medvedev pour­rait se dresser sur sa route, avant un quart de finale sous haute tension contre Ben Shelton, auteur d’une tournée améri­caine de bonne facture, avec le Masters 1000 de Toronto dans la besace. Dans le dernier carré, c’est Novak Djokovic qui pour­rait se dresser contre lui, avant de retrouver Sinner en finale.

Même cas de figure pour l’homme aux 24 titres en Grand Chelem qui a hérité d’un tirage compliqué, avec Learner Tien, une des surprises de la saison au premier tour. En huitième de finale, Holger Rune ou Frances Tiafoe, toujours très en forme à Flushing Meadows, pour­raient mettre à rude épreuve le Serbe. En quarts, Taylor Fritz, fina­liste sortant ou Jakub Mensik seront aussi piégeux, avant de retrouver succes­si­ve­ment les deux premiers de l’ATP.

Cette entrée en matière s’an­nonce explo­sive pour Carlitos et le septième joueur mondial.

Publié le jeudi 21 août 2025 à 18:41

We Love Tennis
