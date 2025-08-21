Le tirage au sort de l’US Open a donné son verdict, la situation est plutôt mitigée pour les tricolores. Giovanni Mpetshi Perricard aura fort à faire, Lorenzo Musetti sera son adversaire pour son entrée en lice. Même situation pour Alexandre Muller qui hérite de Stefanos Tsitsipas, même si le double finaliste en Grand Chelem est loin de son meilleur niveau, avec une seule victoire lors de sa tournée américaine.
Adrian Mannarino devra se défaire du très coriace Tallon Griekspoor, quand Benjamin Bonzi espérera réitérer son exploit de Wimbledon en tentant d’écarter une nouvelle fois Daniil Medvedev. Cette fois‐ci la tâche s’annonce plus dure, le Russe est dans son jardin à Flushing Meadows. Quentin Halys sera lui opposé à l’ancien 10e mondial, David Goffin.
Hugo Gaston s’en sort mieux, avec un joueur issu des qualifications pour son entrée en lice. Gaël Monfils, Ugo Humbert et Corentin Moutet seront tous opposés à des joueurs à leur porté. Roman Safiullin, Adam Walton et Jordan Thompson respectivement.
Dans le tableau féminin, Caroline Garcia a hérité d’un tirage favorable pour le dernier tournoi de sa carrière, elle fera face à Kamilla Rakhimova, 68e mondiale. Même situation pour Loïs Boisson, opposée à la 77e joueuse mondiale Viktorija Golubic.
Une bonne partie des Français engagés ont de bonnes chances de franchir le premier tour.
Publié le jeudi 21 août 2025 à 19:07