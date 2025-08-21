Le tirage au sort de l’US Open a donné son verdict, la situa­tion est plutôt mitigée pour les trico­lores. Giovanni Mpetshi Perricard aura fort à faire, Lorenzo Musetti sera son adver­saire pour son entrée en lice. Même situa­tion pour Alexandre Muller qui hérite de Stefanos Tsitsipas, même si le double fina­liste en Grand Chelem est loin de son meilleur niveau, avec une seule victoire lors de sa tournée américaine.

Adrian Mannarino devra se défaire du très coriace Tallon Griekspoor, quand Benjamin Bonzi espé­rera réitérer son exploit de Wimbledon en tentant d’écarter une nouvelle fois Daniil Medvedev. Cette fois‐ci la tâche s’an­nonce plus dure, le Russe est dans son jardin à Flushing Meadows. Quentin Halys sera lui opposé à l’an­cien 10e mondial, David Goffin.

Hugo Gaston s’en sort mieux, avec un joueur issu des quali­fi­ca­tions pour son entrée en lice. Gaël Monfils, Ugo Humbert et Corentin Moutet seront tous opposés à des joueurs à leur porté. Roman Safiullin, Adam Walton et Jordan Thompson respectivement.

Dans le tableau féminin, Caroline Garcia a hérité d’un tirage favo­rable pour le dernier tournoi de sa carrière, elle fera face à Kamilla Rakhimova, 68e mondiale. Même situa­tion pour Loïs Boisson, opposée à la 77e joueuse mondiale Viktorija Golubic.

🚨 PREMIER TOUR DES FRANÇAIS À L’#USOPEN 🇺🇸



🔵 ATP

🇫🇷 Royer – Bu

🇫🇷 Mpetshi Perricard – Musetti

🇫🇷 Halys – Goffin

🇫🇷 Monfils – Safiullin

🇫🇷 Humbert – Walton

🇫🇷 Muller – Tsitsipas

🇫🇷 Gaston – Qualifié

🇫🇷 Moutet – Thompson

🇫🇷 Mannarino – Griekspoor

🇫🇷 Bonzi – Medvedev

🇫🇷… pic.twitter.com/D4fVz9A7mw — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 21, 2025

Une bonne partie des Français engagés ont de bonnes chances de fran­chir le premier tour.