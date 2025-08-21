Andrey Rublev est réputé pour son carac­tère volca­nique sur le court. Quand ça ne tourne pas pour lui, il n’est pas rare de le voir crier ou frapper sa raquette sur lui‐même. L’aspect mental du 15e joueur mondial est souvent pointé du doigt comme une limite, pour espérer briser son plafond de verre des quarts de finale en Grand Chelem.

Si son entraî­neur Fernando Vicente estime que ses excès de colère sont regret­tables et peuvent le faire sortir de son match, il constate aussi que son protégé n’est pas meilleur quand son protégé reste stoïque.

« Certains joueurs comme Novak (Djokovic) semblent toujours vouloir être dans cet état d’es­prit colé­rique pour être compé­ti­tifs. D’autres, par contre, n’ont aucun carac­tère et se contrôlent. Il y a un groupe de joueurs, que ce soit Daniil (Medvedev), Andrey ou Novak lui‐même, qui tentent parfois de semer le trouble là où il n’y en a pas pour créer cet esprit de compé­ti­tion, mais cela n’aide pas beau­coup à long terme. Je dirais qu’Andrey a eu de moins bons résul­tats lors­qu’il était constam­ment discret, et qu’il n’était pas lui‐même non plus. Il s’agit donc de maîtriser ces moments et d’ac­cepter qu’on ne peut pas toujours gagner. Si on ne comprend pas, qu’on nous explique et qu’on rechute, car les rechutes arrivent, il faut y travailler. Il faut visua­liser qu’on peut perdre, qu’on peut gagner, et lors­qu’un problème survient, essayer de le résoudre du mieux possible avec les outils à notre dispo­si­tion », a précisé l’Espagnol, dans un entre­tien accordé à Mundo Deportivo.