Le premier tour de l’US Open débutera ce dimanche, les observateurs attentifs du circuit commencent à donner leur verdict, comme Anna Ivanovic et Patrick McEnroe. Consultante pour Sky Sports le temps de la quinzaine du dernier Grand Chelem de la saison, Martina Navratilova a donné le nom de sa surprise du tournoi.
Pour l’ancienne numéro un mondiale, Loïs Boisson pourrait réaliser un beau parcours à Flushing Meadows. Une sortie étonnante, la Française n’a aucune certitude sur dur. La 46e joueuse mondiale s’est inclinée d’entrée au WTA 250 de Cleveland qu’elle avait coché pour préparer New York.
« Loïs Boisson a réalisé une excellente performance sur terre battue à Roland‐Garros. Elle m’a vraiment impressionné et je pense qu’elle peut créer la surprise à l’US Open. Son jeu devrait très bien fonctionner sur dur et face à Karolina Muchova. Si elle est en bonne santé et en forme, elle peut battre n’importe qui. Après Montréal, je dirais que Victoria Mboko a clairement annoncé son arrivée et qu’elle doit être considérée comme une menace capable d’aller loin dans le tournoi ».
Publié le jeudi 21 août 2025 à 17:45