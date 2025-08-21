Le premier tour de l’US Open débu­tera ce dimanche, les obser­va­teurs atten­tifs du circuit commencent à donner leur verdict, comme Anna Ivanovic et Patrick McEnroe. Consultante pour Sky Sports le temps de la quin­zaine du dernier Grand Chelem de la saison, Martina Navratilova a donné le nom de sa surprise du tournoi.

Pour l’an­cienne numéro un mondiale, Loïs Boisson pour­rait réaliser un beau parcours à Flushing Meadows. Une sortie éton­nante, la Française n’a aucune certi­tude sur dur. La 46e joueuse mondiale s’est inclinée d’en­trée au WTA 250 de Cleveland qu’elle avait coché pour préparer New York.

« Loïs Boisson a réalisé une excel­lente perfor­mance sur terre battue à Roland‐Garros. Elle m’a vrai­ment impres­sionné et je pense qu’elle peut créer la surprise à l’US Open. Son jeu devrait très bien fonc­tionner sur dur et face à Karolina Muchova. Si elle est en bonne santé et en forme, elle peut battre n’im­porte qui. Après Montréal, je dirais que Victoria Mboko a clai­re­ment annoncé son arrivée et qu’elle doit être consi­dérée comme une menace capable d’aller loin dans le tournoi ».