AccueilWTAWTA - ClevelandRetour manqué pour Loïs Boisson avant l’US Open
WTA - Cleveland

Retour manqué pour Loïs Boisson avant l’US Open

thomasb
Par thomasb

-

2

Depuis son premier titre WTA, le 20 juillet dernier à Hambourg, Loïs Boisson n’avait plus foulé les courts en compé­ti­tion offi­cielle. Cette semaine, elle faisait ses premiers pas sur dur aux Etats‐Unis pour préparer la dernière levée du Grand Chelem. 

Malheureusement, la demi‐finaliste de Roland‐Garros s’est incliné d’en­trée au WTA 250 de Cleveland contre la Suissesse Jil Teichmann, 83e joueuse mondiale (6−4, 1–6, 6–4).

La numéro un fran­çaise, s’aven­ture donc à Flushing Meadows sans de véri­tables certi­tudes sur son jeu. 

Publié le lundi 18 août 2025 à 19:44

Article précédent
« Je n’ai jamais été un grand pessi­miste sur la capa­cité de Djokovic à remporter un Grand Chelem mais si vous me demandez s’il peut gagner l’US Open, je dirais que c’est diffi­cile », déclare le commen­ta­teur serbe Nebojsa Viskovic

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.