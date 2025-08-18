Depuis son premier titre WTA, le 20 juillet dernier à Hambourg, Loïs Boisson n’avait plus foulé les courts en compétition officielle. Cette semaine, elle faisait ses premiers pas sur dur aux Etats‐Unis pour préparer la dernière levée du Grand Chelem.
Malheureusement, la demi‐finaliste de Roland‐Garros s’est incliné d’entrée au WTA 250 de Cleveland contre la Suissesse Jil Teichmann, 83e joueuse mondiale (6−4, 1–6, 6–4).
La numéro un française, s’aventure donc à Flushing Meadows sans de véritables certitudes sur son jeu.
Publié le lundi 18 août 2025 à 19:44