Depuis son premier titre WTA, le 20 juillet dernier à Hambourg, Loïs Boisson n’avait plus foulé les courts en compé­ti­tion offi­cielle. Cette semaine, elle faisait ses premiers pas sur dur aux Etats‐Unis pour préparer la dernière levée du Grand Chelem.

Malheureusement, la demi‐finaliste de Roland‐Garros s’est incliné d’en­trée au WTA 250 de Cleveland contre la Suissesse Jil Teichmann, 83e joueuse mondiale (6−4, 1–6, 6–4).

La numéro un fran­çaise, s’aven­ture donc à Flushing Meadows sans de véri­tables certi­tudes sur son jeu.