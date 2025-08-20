L’ancienne cham­pionne serbe est très opti­miste concer­nant Novak à cet Us Open. Pour elle, les voyants sont au vert malgré le manque de prépa­ra­tion. Elle s’est exprimée auprès du média Sporty.

« Novak sait ce qu’il fait, je le pense vrai­ment. Il est vrai­ment excep­tionnel. J’ai parlé de son âge, mais il n’est pas si vieux que ça. Il est encore fort menta­le­ment et en pleine forme physique. C’est un gros effort physique. Novak réduit le nombre de tour­nois auxquels il parti­cipe, ce qui est tout à fait logique. Cependant, dans les phases finales du tournoi, ces efforts peuvent s’avérer néces­saires, tout comme la condi­tion physique acquise au fil des matchs. Je pense que sa récu­pé­ra­tion après les matchs, sa forme physique et son mental sont toujours là. Je le vois clai­re­ment aller loin en tournoi »