L’ancienne championne serbe est très optimiste concernant Novak à cet Us Open. Pour elle, les voyants sont au vert malgré le manque de préparation. Elle s’est exprimée auprès du média Sporty.
« Novak sait ce qu’il fait, je le pense vraiment. Il est vraiment exceptionnel. J’ai parlé de son âge, mais il n’est pas si vieux que ça. Il est encore fort mentalement et en pleine forme physique. C’est un gros effort physique. Novak réduit le nombre de tournois auxquels il participe, ce qui est tout à fait logique. Cependant, dans les phases finales du tournoi, ces efforts peuvent s’avérer nécessaires, tout comme la condition physique acquise au fil des matchs. Je pense que sa récupération après les matchs, sa forme physique et son mental sont toujours là. Je le vois clairement aller loin en tournoi »
Publié le mercredi 20 août 2025 à 13:13