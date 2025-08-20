L’ancien champion russe a bien voulu analyser les performances de Daniil lors de cette saison sur dur qui a été un petit fiasco. Andreï est pas vraiment rassuré comme il l’a expliqué à l’agence russe Tass.
« Medvedev joue généralement bien dans les tournois américains, mais ce qu’il a montré cette année est un échec. Difficile de dire à quoi cela est dû, il n’a pas obtenu de résultats de toute l’année. Difficile de reconnaître Medvedev aujourd’hui. Il jouait avec beaucoup de ténacité, de compétence et servait bien, mais maintenant, il n’est plus à la hauteur. Voyons comment il se comporte à l’US Open »
Publié le mercredi 20 août 2025 à 12:40