ATP

Chesnokov, très inquiet au sujet de Medvedev : « Difficile de recon­naître Medvedev aujourd’hui. Il jouait avec beau­coup de téna­cité, de compé­tence et servait bien, mais main­te­nant, il n’est plus à la hauteur »

L’ancien cham­pion russe a bien voulu analyser les perfor­mances de Daniil lors de cette saison sur dur qui a été un petit fiasco. Andreï est pas vrai­ment rassuré comme il l’a expliqué à l’agence russe Tass.

« Medvedev joue géné­ra­le­ment bien dans les tour­nois améri­cains, mais ce qu’il a montré cette année est un échec. Difficile de dire à quoi cela est dû, il n’a pas obtenu de résul­tats de toute l’année. Difficile de recon­naître Medvedev aujourd’hui. Il jouait avec beau­coup de téna­cité, de compé­tence et servait bien, mais main­te­nant, il n’est plus à la hauteur. Voyons comment il se comporte à l’US Open »

Publié le mercredi 20 août 2025 à 12:40

