Tsitsipas vit dans un autre monde : « Je peux résister à tout sauf aux donuts »

Antoine Touchard

On ne sait plus quoi penser de l’at­ti­tude de Stefanos mais il est clair que le garçon n’est plus vrai­ment dans le même monde que nous.

Battu par Bu dès son entrée en lice à Winston Salem, il s’est empressé de poser un message au sujet de ces choix culinaires. 

Visiblement il adore les donuts. Il pour­rait d’ailleurs bientôt en « manger » sur le court vu le niveau de tennis qu’il nous propose.

Publié le mercredi 20 août 2025 à 13:50

