On ne sait plus quoi penser de l’at­ti­tude de Stefanos mais il est clair que le garçon n’est plus vrai­ment dans le même monde que nous.

I can resist every­thing… except donuts. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 20, 2025

Battu par Bu dès son entrée en lice à Winston Salem, il s’est empressé de poser un message au sujet de ces choix culinaires.

Visiblement il adore les donuts. Il pour­rait d’ailleurs bientôt en « manger » sur le court vu le niveau de tennis qu’il nous propose.