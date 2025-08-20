On ne sait plus quoi penser de l’attitude de Stefanos mais il est clair que le garçon n’est plus vraiment dans le même monde que nous.
I can resist everything… except donuts.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 20, 2025
Battu par Bu dès son entrée en lice à Winston Salem, il s’est empressé de poser un message au sujet de ces choix culinaires.
Visiblement il adore les donuts. Il pourrait d’ailleurs bientôt en « manger » sur le court vu le niveau de tennis qu’il nous propose.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 13:50