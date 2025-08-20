Sara Errani est une joueuse de double engagée, qui défend activement les intérêts de ses collègues spécialistes de la discipline.
L’Italienne participe actuellement au tournoi de double mixte de l’US Open. L’organisation avait décidé d’instaurer une nouvelle formule afin d’attirer les meilleurs joueurs de simple, en excluant les habitués du double.
Une règle qui n’a pas plu à la Transalpine, devenue une véritable spécialiste de double aux côtés de sa compatriote Jasmine Paolini.
Errani est revenue en conférence de presse, après sa qualification pour les demi‐finales avec Andrea Vavassori, sur ce nouveau format :
« C’est comme si, aux Jeux olympiques, on interdisait aux véritables sauteurs en hauteur de participer et qu’on obligeait à leur place des basketteurs à sauter, parce que c’est soi‐disant “plus intéressant”. Si vous voulez faire cela, libre à vous, mais ne leur attribuez pas de médailles. Il est impossible d’organiser un tournoi de double du Grand Chelem sans autoriser les joueurs de double à y participer. Cela les exclut de leur propre sport. Ce n’est pas juste. »
La réaction de l’ancienne finaliste de Roland‐Garros 2012 est tout à fait légitime, d’autant plus qu’historiquement, très peu de joueurs de simple s’étaient montrés intéressés par cette épreuve avant cette réforme.
Reste désormais à savoir si l’US Open influencera les trois autres tournois du Grand Chelem à suivre cette voie ou à innover dans la catégorie du double mixte.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 14:15