Sara Errani est une joueuse de double engagée, qui défend acti­ve­ment les inté­rêts de ses collègues spécia­listes de la discipline.

L’Italienne parti­cipe actuel­le­ment au tournoi de double mixte de l’US Open. L’organisation avait décidé d’instaurer une nouvelle formule afin d’attirer les meilleurs joueurs de simple, en excluant les habi­tués du double.

Une règle qui n’a pas plu à la Transalpine, devenue une véri­table spécia­liste de double aux côtés de sa compa­triote Jasmine Paolini.

Errani est revenue en confé­rence de presse, après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales avec Andrea Vavassori, sur ce nouveau format :

« C’est comme si, aux Jeux olym­piques, on inter­di­sait aux véri­tables sauteurs en hauteur de parti­ciper et qu’on obli­geait à leur place des basket­teurs à sauter, parce que c’est soi‐disant “plus inté­res­sant”. Si vous voulez faire cela, libre à vous, mais ne leur attri­buez pas de médailles. Il est impos­sible d’organiser un tournoi de double du Grand Chelem sans auto­riser les joueurs de double à y parti­ciper. Cela les exclut de leur propre sport. Ce n’est pas juste. »

La réac­tion de l’ancienne fina­liste de Roland‐Garros 2012 est tout à fait légi­time, d’autant plus qu’historiquement, très peu de joueurs de simple s’étaient montrés inté­ressés par cette épreuve avant cette réforme.

Reste désor­mais à savoir si l’US Open influen­cera les trois autres tour­nois du Grand Chelem à suivre cette voie ou à innover dans la caté­gorie du double mixte.