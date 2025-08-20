Iga Swiatek et Casper Ruud semblent partager un moment de compli­cité lors du tournoi de double mixte de l’US Open.

Après leur quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de cette édition, le Norvégien est revenu, en inter­view sur le court, sur le choix de parti­ciper à cette compé­ti­tion avec la Polonaise.

Casper ne paraît pas tout à fait du même avis qu’Iga.

Swiatek & Ruud after beating McNally & Musetti at U.S. Open



“Who reached out to who to play mixed?”



Casper : “I had in mind that if Iga wanted to play I’d be down. She shot me a text and asked if I wanted to play.”



Iga : “What ? 😂 no. You texted me!” 😭

pic.twitter.com/5Ho1wHwJgn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025

« Qui a contacté qui pour jouer en double mixte ?

Ruud : « J’avais en tête que si Iga voulait jouer, j’étais partant. Elle m’a envoyé un message pour me demander si je voulais jouer. »

Swiatek : « Quoi ? Non. C’est toi qui m’as envoyé un message ! »

Un instant d’ironie entre les deux prota­go­nistes, rafraî­chis­sant dans un contexte où l’on n’a guère l’habitude de voir ces cham­pions sous cet angle.

On aura l’occasion de les retrouver cette nuit en demi‐finale face à la paire Pegula–Draper.