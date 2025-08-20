Iga Swiatek et Casper Ruud semblent partager un moment de complicité lors du tournoi de double mixte de l’US Open.
Après leur qualification pour les demi‐finales de cette édition, le Norvégien est revenu, en interview sur le court, sur le choix de participer à cette compétition avec la Polonaise.
Casper ne paraît pas tout à fait du même avis qu’Iga.
« Qui a contacté qui pour jouer en double mixte ?
Ruud : « J’avais en tête que si Iga voulait jouer, j’étais partant. Elle m’a envoyé un message pour me demander si je voulais jouer. »
Swiatek : « Quoi ? Non. C’est toi qui m’as envoyé un message ! »
Un instant d’ironie entre les deux protagonistes, rafraîchissant dans un contexte où l’on n’a guère l’habitude de voir ces champions sous cet angle.
On aura l’occasion de les retrouver cette nuit en demi‐finale face à la paire Pegula–Draper.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 14:45