Le désac­cord total entre Ruud et Swiatek au double mixte de l’US Open : « Non. Tu m’as envoyé un texto »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Iga Swiatek et Casper Ruud semblent partager un moment de compli­cité lors du tournoi de double mixte de l’US Open.

Après leur quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de cette édition, le Norvégien est revenu, en inter­view sur le court, sur le choix de parti­ciper à cette compé­ti­tion avec la Polonaise.

Casper ne paraît pas tout à fait du même avis qu’Iga.

« Qui a contacté qui pour jouer en double mixte ?

Ruud : « J’avais en tête que si Iga voulait jouer, j’étais partant. Elle m’a envoyé un message pour me demander si je voulais jouer. »

Swiatek : « Quoi ? Non. C’est toi qui m’as envoyé un message ! »

Un instant d’ironie entre les deux prota­go­nistes, rafraî­chis­sant dans un contexte où l’on n’a guère l’habitude de voir ces cham­pions sous cet angle.

On aura l’occasion de les retrouver cette nuit en demi‐finale face à la paire Pegula–Draper.

Publié le mercredi 20 août 2025 à 14:45

